Стало известно, как шоколад влияет на психоэмоциональное состояние

Шоколад может стимулировать выброс эндорфинов, повысив настроение человека, заявила «Вечерней Москве» психолог Надежда Ерофеева. Дело в том, что какао-бобы в составе этого лакомства содержат тирозин, фенилэтиламин и теобромин, участвующие в синтезе гормонов счастья.
В шоколаде можно найти триптофан — аминокислоту, которая способствует синтезу серотонина. При достаточном содержании в организме данный гормон повышает нашу уверенность в себе и создает ощущение внутренней гармонии, — объяснила Ерофеева.
В моменты усталости или одиночества тяга к шоколаду объясняется не только его вкусом и составом. Это лакомство служит для людей своеобразным билетом в детство. Съедая кусочек шоколада, люди как бы заново переживают приятные моменты из прошлого, пояснила психолог.
Диетолог Александра Ноев ранее заявила, что сильная тяга к сладостям нередко возникает из-за дефицита магния. Постоянное желание есть соленую пищу в свою очередь может указывать на недостаток воды в организме.