Стало известно, как шоколад влияет на психоэмоциональное состояние Психолог Ерофеева заявила, что шоколад стимулирует выброс эндорфинов

Шоколад может стимулировать выброс эндорфинов, повысив настроение человека, заявила «Вечерней Москве» психолог Надежда Ерофеева. Дело в том, что какао-бобы в составе этого лакомства содержат тирозин, фенилэтиламин и теобромин, участвующие в синтезе гормонов счастья.

В шоколаде можно найти триптофан — аминокислоту, которая способствует синтезу серотонина. При достаточном содержании в организме данный гормон повышает нашу уверенность в себе и создает ощущение внутренней гармонии, — объяснила Ерофеева.

В моменты усталости или одиночества тяга к шоколаду объясняется не только его вкусом и составом. Это лакомство служит для людей своеобразным билетом в детство. Съедая кусочек шоколада, люди как бы заново переживают приятные моменты из прошлого, пояснила психолог.

Диетолог Александра Ноев ранее заявила, что сильная тяга к сладостям нередко возникает из-за дефицита магния. Постоянное желание есть соленую пищу в свою очередь может указывать на недостаток воды в организме.