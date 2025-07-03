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03 июля 2025 в 12:26

Стало известно, как шоколад влияет на психоэмоциональное состояние

Психолог Ерофеева заявила, что шоколад стимулирует выброс эндорфинов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шоколад может стимулировать выброс эндорфинов, повысив настроение человека, заявила «Вечерней Москве» психолог Надежда Ерофеева. Дело в том, что какао-бобы в составе этого лакомства содержат тирозин, фенилэтиламин и теобромин, участвующие в синтезе гормонов счастья.

В шоколаде можно найти триптофан — аминокислоту, которая способствует синтезу серотонина. При достаточном содержании в организме данный гормон повышает нашу уверенность в себе и создает ощущение внутренней гармонии, — объяснила Ерофеева.

В моменты усталости или одиночества тяга к шоколаду объясняется не только его вкусом и составом. Это лакомство служит для людей своеобразным билетом в детство. Съедая кусочек шоколада, люди как бы заново переживают приятные моменты из прошлого, пояснила психолог.

Диетолог Александра Ноев ранее заявила, что сильная тяга к сладостям нередко возникает из-за дефицита магния. Постоянное желание есть соленую пищу в свою очередь может указывать на недостаток воды в организме.

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