23 августа 2025 в 17:07

Сейсмологи бьют тревогу из-за подземных толчков на глубине 10 км

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Индонезии

У побережья Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, говорится в данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Эпицентр подземных толчков располагался в 54 километрах к юго-востоку от населенного пункта Синабанг с населением около 15 тысяч человек.

Очаг сейсмической активности залегал на относительно небольшой глубине — 10 километров. На текущий момент информация о возможных пострадавших или разрушениях отсутствует.

Ранее в Индонезии 29 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0. Свыше 20 пострадавших были госпитализированы. В социальных сетях местные жители опубликовали фотографии последствий стихии, включая повреждения церкви Jemaat Elim в деревне Масани.

До этого в проливе Дрейка, расположенном между Южной Америкой и Антарктидой, зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,5. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 957 километрах к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас с населением 117 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Также сейсмическая активность была отмечена в районе северных Курильских островов. Как сообщила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков составила 5,3. В Северо-Курильске колебания ощущались силой до 4 баллов, но угрозы цунами не возникало.

