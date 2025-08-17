Десятки жителей одной страны пострадали из-за землетрясения В Индонезии 29 человек пострадали из-за землетрясения

В Индонезии 29 человек пострадали в результате землетрясения, сообщает Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (BNPB). Отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 6,0. 21 человек оказался в больнице.

В соцсетях жители поделились последствиями бедствия. В результате церковь Jemaat Elim в деревне Масани получила повреждения. На данный момент продолжается оценка ущерба и подсчет числа эвакуированных.

Ранее сейсмическая активность была зарегистрирована в районе северных Курильских островов. Как уточнила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков достигла 5,3. В Северо-Курильске колебания могли ощущаться с силой до 4 баллов, опасности возникновения цунами не было.

Позже в краевом управлении МЧС России рассказывали, что на Камчатке за сутки зафиксировано 50 сейсмических толчков различной интенсивности. Магнитуда подземных колебаний варьировалась от 3,5 до 6,5. В населенных пунктах ощущалось лишь одно землетрясение силой от 3 до 5 баллов.