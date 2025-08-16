Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В российском регионе произошло 50 подземных толчков за сутки

В МЧС заявили, что на Камчатке за сутки произошло 50 подземных толчков за сутки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке за последние 24 часа зафиксировано 50 сейсмических толчков различной интенсивности, говорится в сообщении регионального управления МЧС России. Магнитуда подземных колебаний варьировалась от 3,5 до 6,5. В населенных пунктах ощущалось лишь одно землетрясение силой от 3 до 5 баллов.

В настоящее время в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске функционируют временные пункты размещения, где нашли приют 17 человек, включая пятерых несовершеннолетних. Сотрудники МЧС продолжают мониторить ситуацию в регионе.

Параллельно с сейсмической активностью вулкан Ключевской продемонстрировал повышенную активность, совершив три пепловых выброса за сутки. В связи с нестабильной геологической обстановкой специалисты рекомендуют туристам временно воздержаться от посещения вулканической зоны.

Ранее сейсмическая активность была зарегистрирована в районе северных Курильских островов. Как сообщила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков достигла 5,3. В Северо-Курильске колебания могли ощущаться с силой до 4 баллов. По данным специалистов, опасности возникновения цунами нет.

