В Атлантическом океане зафиксировано сильное землетрясение

В проливе Дрейка в Атлантическом океане между побережьем Южной Америки и Антарктидой произошло землетрясение магнитудой 7,5, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, очаг залегал на глубине 10 км.

Эпицентр сейсмоактивности находился в 957 км к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас. В нем проживают 117 тысяч человек. Сейсмическое событие произошло в 714 км к юго-востоку от аргентинской Ушуайи, население которой насчитывает 58 тысяч человек. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что есть угроза приближения крупных океанских волн для Чили.

Ранее сообщалось, что на Камчатке продолжается афтершоковый процесс после сильнейшего землетрясения магнитудой 8,8. За прошедшие сутки ученые зафиксировали 38 сейсмособытий с магнитудой от 3,7 до 5,2. Кроме того, на вулкане Ключевской был зарегистрирован пепловый выброс.

До этого стало известно, что в Камчатском крае ввели режим ЧС из-за недавних землетрясений. Особое положение начало действовать 14 августа, коснувшись Петропавловска-Камчатского, Елизовского муниципального округа и Вилючинска. Помимо всего прочего, в регионе также действует режим повышенной готовности для органов управления.