17 августа 2025 в 04:03

Афтершоки продолжают сотрясать Камчатку

Порядка 40 афтершоков зафиксировали за стуки сейсмологи на Камчатке

Сейсмологический прибор для измерения землетрясений Сейсмологический прибор для измерения землетрясений Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке продолжается афтершоковый процесс после сильнейшего землетрясения магнитудой 8,8, сообщили МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале. За прошедшие сутки ученые зафиксировали 38 сейсмособытий с магнитудой от 3,7 до 5,2.

Кроме того, на вулкане Ключевской зарегистрирован пепловый выброс. Официальные службы предупреждают о возможности выброса пепла на высоту до 12 километров, что может повлиять на авиационное сообщение и здоровье жителей региона.

В настоящий момент активность сохраняют пять вулканов: Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинников. Жителям и гостям Камчатки настоятельно рекомендуют не приближаться к вулканам и соблюдать меры предосторожности.

Ранее сейсмическая активность была зарегистрирована в районе северных Курильских островов. Как сообщила начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков достигла 5,3. В Северо-Курильске колебания могли ощущаться с силой до 4 баллов. По данным специалистов, опасности возникновения цунами нет.

Позже в краевом управлении МЧС России сообщили, что на Камчатке за сутки зафиксировано 50 сейсмических толчков различной интенсивности. Магнитуда подземных колебаний варьировалась от 3,5 до 6,5. В населенных пунктах ощущалось лишь одно землетрясение силой от 3 до 5 баллов.

