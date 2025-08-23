В Госдуме ответили на желание Стубба восстановить отношения с Россией Депутат Колесник: Россия не откажется от восстановления отношений с Финляндией

Россия не станет отказываться от восстановления отношений с Финляндией, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Москва рассмотрит предложения Хельсинки, если таковые поступят.

Финляндия сделала все, чтобы отношения с РФ упали практически до нуля. Сотрудничество с Россией было для Финляндии выгодным с экономической точки зрения. Денег у Финляндии стало меньше. У Стубба прозрение произошло, но он подстелил соломку, сказав, что в случае урегулирования конфликта на Украине. Пусть сами исправляют свои ошибки, предлагают, а мы рассмотрим. Мы не будет закрываться, если предложения Финляндии устроят Россию, — добавил Колесник.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения Финляндии и России будут восстанавливаться после завершения конфликта на Украине. По его словам, географическое соседство обязывает Хельсинки считаться с Москвой. Также глава государства подчеркнул, что у Финляндии с Россией была общая история и неизбежно будет будущее.

До этого Стубб рассказал, что при прошлой поездке в Россию его якобы спасло наличие в телефоне номера главы МИД Сергея Лаврова. Когда финский политик возвращался из Сибири, сотрудники аэропорта обнаружили отсутствие у него нужных документов. Чтобы не терять время, Стубб показал им номер российского министра и пригрозил, что сейчас же позвонит ему, если его не пропустят. В итоге хитрость сработала.