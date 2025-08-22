Президент Финляндии Александр Стубб в своей новой книге «Треугольник власти» рассказал, как при прошлой поездке в Россию его якобы спасло наличие номера главы МИД Сергея Лаврова, передает телерадиокомпания Yle. Инцидент произошел, когда он, будучи главой МИД Финляндии, возвращался из Сибири, и сотрудники аэропорта обнаружили отсутствие у него нужных документов.

Я теряю терпение и показываю номер Сергея Лаврова у себя в телефоне. Если нас не отпустят, я ему позвоню. Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает, — цитирует Yle отрывок из книги.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова напомнила Стуббу о сотрудничестве Финляндии с нацистской Германией в годы ВОВ. Она отметила участие финнов в карательных подразделениях дивизии СС «Викинг» и преследование евреев на территории страны. Захарова также подчеркнула, что решение проблемы в 1944 году, о котором упоминал Стубб, было найдено через Московское перемирие.

В то же время специалист по военной истории Константин Залесский отметил, что Стубб в своем заявлении упустил ключевую деталь о необходимости смены политического руководства для реализации «финского сценария». Залесский напомнил, что Финляндия смогла выйти из Второй мировой войны только после смены лидера.