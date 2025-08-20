Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию» Историк Залесский: Стубб не сказал о смене власти при выходе Финляндии из войны

Президент Финляндии Александр Стубб, советуя Украине рассмотреть «финский сценарий» выхода из конфликта, упустил ключевую деталь о необходимости смены политического руководства для такого шага, заявил NEWS.ru специалист по военной истории Константин Залесский. По его словам, в своем заявлении финский лидер привел по-настоящему интересный исторический пример, однако он был неполным.

На самом деле главная составляющая заявления Стубба заключается в том, что страна, например Финляндия, всегда имеет возможность выйти из войны. То есть Стубб на самом деле сформулировал мысль очень интересную, приведя пример Финляндии времен Второй мировой. Это государство, которое напало на Советский Союз в составе гитлеровской коалиции и вело войну, достаточно жестоко обращалось с нашим населением. При этом Финляндия все равно имела шанс выйти из войны — и вышла. Другое дело, что когда Стубб приводит этот пример, то он забывает упомянуть важную деталь. Финляндия смогла выйти из войны, когда у нее сменился лидер, — пояснил Залесский.

Он отметил, что после смены власти Финляндии удалось выйти из конфликта с минимальными потерями и сохранить государственный суверенитет. Историк подчеркнул, что действующий на момент вступления в войну президент Ристо Рюти ушел в отставку и его место занял Карл Маннергейм, который и подписал мирное соглашение с Советским Союзом.

То есть тот человек, который возглавлял Финляндию во время ее вступления в войну, — это не Маннергейм, это Рюти. Уже новый лидер принял решение и смог вывести Финляндию из войны с минимальными потерями. Так что на самом деле к комментарию Стубба можно относиться не иронично, хотя он сам по себе достаточно ироничная фигура. Но тем не менее, на мой взгляд, он сказал достаточно реальную вещь, что Украине стоило бы посмотреть на опыт Финляндии, что даже страна, совершившая на территории России серьезные военные преступления, все равно имеет шанс выйти из военных действий, — резюмировал Залесский.

Ранее первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что высказывание Стубба о Второй мировой войне свидетельствует о его симпатии к тому времени, когда финны были союзниками нацистской Германии. В частности, финский лидер провел аналогию между кризисом на Украине и войной 1944 года, когда Финляндия отказалась от части своих территорий.