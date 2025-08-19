Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 19:08

«Нечаянно проговорился»: в Совфеде указали на важную деталь в словах Стубба

Джабаров счел реваншистом Стубба после сравнения Украины и Финляндии 1944 года

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Заявления финского лидера Александра Стубба о Второй мировой войне свидетельствуют о его симпатии к тому времени, когда финны были союзниками нацистской Германии, сообщил в своем Telegram-канале первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. В частности, Стубб провел аналогию между кризисом на Украине и войной 1944 года, когда Финляндия отказалась от части своих территорий.

Стубб — реваншист. Поэтому вчера в Овальном кабинете Белого дома он нечаянно проговорился о своем скрываемом личном отношении к итогам Второй мировой войны и к той роли, которую играли финские союзники Гитлера, — подчеркнул сенатор.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил финскому президенту, что правительство Финляндии вступило в Североатлантический альянс, хотя подписывало договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете. По словам министра, Хельсинки вступил в структуру, которая считает Россию врагом.

До этого Стубб заявил, что Киев вряд ли вступит в НАТО, пока у власти в США находится президент Дональд Трамп. При этом он не исключил членства Киева в НАТО в долгосрочной перспективе.

Александр Стубб
Владимир Джабаров
Вторая мировая война
Финляндия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белом доме признали, что политика Байдена отдалила мир на Украине
На улицах Воронежа появится бесплатный Wi-Fi
США готовы обсуждать с Россией условия для Украины
В Госдуме объяснили, почему Венгрия не отключила электричество на Украине
В США озвучили одно из условий предоставления гарантий безопасности Украине
Этот рецепт маринованных огурцов с горчицей покорил мою семью
7 рецептов с огурцами на зиму: от лечо до острого «Тещиного языка»
Звезда фильма «Такси» приехал в Россию
В Дагестане мужчина чуть не убил брата за запрет встречаться с приезжей
Захарова ответила на слова посла Украины об «умении Киева убивать русских»
Компания мужчин устроила охоту на школьницу прямо в супермаркете
Трамп сделал два неожиданных заявления о Путине
В Екатеринбурге маленький ребенок стал жертвой движущегося эскалатора
НАТО анонсировала встречу начальников генштабов
Педофил приставал к девочкам на пляже в российском городе
Тайна Галкина и Пугачевой, Киеву нет пощады — «Орешник» в деле? Что дальше
Врачи спасли россиянина, проглотившего зубную щетку
Белоруссия вышла с заявлением после скандала с рабами на ферме в Воронеже
Итальянский альпинист погиб, дважды попытавшись спасти туристку из РФ
США могут принять участие в «Интервидении»
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.