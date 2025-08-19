«Нечаянно проговорился»: в Совфеде указали на важную деталь в словах Стубба Джабаров счел реваншистом Стубба после сравнения Украины и Финляндии 1944 года

Заявления финского лидера Александра Стубба о Второй мировой войне свидетельствуют о его симпатии к тому времени, когда финны были союзниками нацистской Германии, сообщил в своем Telegram-канале первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. В частности, Стубб провел аналогию между кризисом на Украине и войной 1944 года, когда Финляндия отказалась от части своих территорий.

Стубб — реваншист. Поэтому вчера в Овальном кабинете Белого дома он нечаянно проговорился о своем скрываемом личном отношении к итогам Второй мировой войны и к той роли, которую играли финские союзники Гитлера, — подчеркнул сенатор.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил финскому президенту, что правительство Финляндии вступило в Североатлантический альянс, хотя подписывало договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете. По словам министра, Хельсинки вступил в структуру, которая считает Россию врагом.

До этого Стубб заявил, что Киев вряд ли вступит в НАТО, пока у власти в США находится президент Дональд Трамп. При этом он не исключил членства Киева в НАТО в долгосрочной перспективе.