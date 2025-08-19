«Считает Россию врагом»: Лавров поставил Стубба перед неудобной правдой

Правительство Финляндии вступило в НАТО, хотя подписывало договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналистке Наиле Аскер-заде. В частности, об этом министр напомнил финскому президенту Александру Стуббу, который провел аналогию между кризисом на Украине и войной 1944 года, когда Финляндия отказалась от части своих территорий. Интервью приводится на сайте внешнеполитического ведомства.

Сейчас они вступили в ту структуру, которая считает Россию врагом. Поэтому если он имеет в виду территориальные изменения, которые произошли по итогам Второй мировой войны, да, это один из ее результатов. Территориальные изменения часто являются неотъемлемым компонентом достижения договоренностей. Таких примеров множество, — подчеркнул Лавров.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала Стуббу о связи Финляндии с Адольфом Гитлером в годы Великой Отечественной войны. Так дипломат отреагировала на «адскую» реплику политика о якобы опыте взаимодействия Хельсинки с Москвой в 1944 году.

До этого финский лидер заявил, что Киев вряд ли вступит в НАТО, пока у власти в США находится президент Дональд Трамп. При этом он не исключил членства Киева в НАТО в долгосрочной перспективе.