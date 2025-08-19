Захарова преподала урок истории президенту Финляндии после «адской» реплики

Представитель МИД России Мария Захарова рассказала в Telegram-канале президенту Финляндии Александру Стуббу о связи страны с Гитлером в годы Великой Отечественной войны. Так дипломат отреагировала на «адскую» реплику политика о якобы опыте взаимодействия Хельсинки с Москвой в 1944 году.

Финны служили в карательных подразделениях дивизии СС «Викинг». Евреям, жившим на территории страны, запрещали работать, некоторых выдавали. И, надо признать, действительно, кое в чем Стубб прав: в 1944 году решение проблемы с Финляндией было найдено. Оно называлось Московское перемирие, — констатировала Захарова.

Она отметила, что позже Финляндия бросила своих бывших союзников и обратила свои орудия против Германии. Страна решила заключить сепаратный мир с СССР, чтобы не оказаться в рядах государств, поверженных Красной армией, добавила представитель МИД.

Ранее Стубб заявил, что Украина вряд ли вступит в Североатлантический альянс, пока у власти в США находится президент Дональд Трамп. При этом он не исключил членства Киева в НАТО в долгосрочной перспективе.