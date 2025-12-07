ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 18:26

Представители Казахстана и Белоруссии прибыли в Москву

Делегации Казахстана и Белоруссии приехали в Москву на заседания ПА ОДКБ

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе Фото: kremlin.ru
Казахстанская, белорусская и таджикистанская делегации прибыли в Москву для участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), сообщили в Госдуме. В их составе — представители законодательных органов.

Делегации стран — членов Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности прибыли для участия в мероприятиях ПА ОДКБ, — сказано в сообщении.

В понедельник, 8 декабря, в Госдуме пройдет заседание ПА ОДКБ под председательством председателя ГД, председателя ПА ОДКБ Вячеслава Володина. Участники обсудят гармонизацию законодательства, вызовы безопасности и проект заявления о международной стабильности в условиях многополярного мира.

Ранее появилась информация, что саммит Лиги арабских государств перенесен и не пройдет в 2025 году. По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Вершинина, окончательная дата проведения мероприятия будет согласована с арабскими партнерами.

Тем временем помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что новая встреча президентов России и США при необходимости может быть организована в кратчайшие сроки. При этом он отметил, что Москва в настоящее время не получает от Вашингтона каких-либо сигналов на этот счет.

Госдума
политика
делегации
Москва
