Представители Казахстана и Белоруссии прибыли в Москву Делегации Казахстана и Белоруссии приехали в Москву на заседания ПА ОДКБ

Казахстанская, белорусская и таджикистанская делегации прибыли в Москву для участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), сообщили в Госдуме. В их составе — представители законодательных органов.

Делегации стран — членов Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности прибыли для участия в мероприятиях ПА ОДКБ, — сказано в сообщении.

В понедельник, 8 декабря, в Госдуме пройдет заседание ПА ОДКБ под председательством председателя ГД, председателя ПА ОДКБ Вячеслава Володина. Участники обсудят гармонизацию законодательства, вызовы безопасности и проект заявления о международной стабильности в условиях многополярного мира.

