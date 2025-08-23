Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Мотоциклист сделал заднее сальто между движущимися грузовиками

Немецкий мотогонщик Акерманн выполнил сальто назад между движущимися грузовиками

Люк Акерманн на соревнованиях по фристайл-мотокроссу в Мюнхене Люк Акерманн на соревнованиях по фристайл-мотокроссу в Мюнхене Фото: Michaela Merk/IMAGO/Global Look Press

27-летний немецкий гонщик Люк Акерманн совершил уникальный трюк с сальто назад между двумя движущимися грузовиками — результатами поделился аккаунт Red Bull в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Прыжок длился меньше секунды, но потребовал точного расчета скорости, высоты и дистанции между автомобилями.

Дистанция между грузовиками составила 23 метра, всего каскадер пролетел 40 метров. Он разогнался до 54 км/ч по платформе заднего грузовика, выполнил сальто назад и перелетел через дорожную рампу высотой 9 метров.

Для трюка Акерманн не использовал спидометр, ориентируясь исключительно на собственные ощущения. Мотокаскадер считается одним из самых молодых и ярких талантов в FMX и является первым, кто совершил сальто назад в таких условиях.

Ранее российский барьерист Федор Иванов почувствовал недомогание после установления нового национального рекорда в беге на 400 метров с барьерами. Главный тренер сборной России Руслан Мащенко пояснил, что это произошло из-за экстремальной нагрузки после забега. Спортсмену оперативно оказали медицинскую помощь, а со стадиона его увезли на коляске.

мотоциклы
red bull
трюки
спортсмены
