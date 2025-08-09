Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 20:14

Спортсмена-рекордсмена увезли на коляске после забега

Легкоатлету Иванову стало плохо после того, как он побил рекорд России

Федор Иванов Федор Иванов Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Установивший новый рекорд России в беге на 400 метров с барьерами Федор Иванов почувствовал недомогание из-за повышенной нагрузки, сообщил ТАСС главный тренер национальной сборной по легкой атлетике Руслан Мащенко. После финиша спортсмену оказали медицинскую помощь, а со стадиона его увезли на коляске.

С Федей не произошло ничего страшного, он всегда не очень хорошо чувствует себя после быстрых забегов, — рассказал собеседник.

Ранее Иванов установил рекорд России в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате страны по легкой атлетике. Соревнования проходят в Казани, где он преодолел дистанцию за 47,94 секунды и завоевал золотую медаль. Второе место занял Владимир Лысенко (48,64 секунды), третьим стал Данил Ефимов (49,42). Предыдущий рекорд принадлежал Денису Кудрявцеву, который в 2015 году на чемпионате мира в Пекине показал результат 48,05 секунды.

До этого россиянка Мария Рослякова установила мировой рекорд, став первой в истории спортсменкой, исполнившей программу по художественной гимнастике на Северном полюсе. Ее выступление прошло 7 июля на 90 градусах северной широты при температуре около нуля, где она показала программы с лентой, мячом и булавами.

легкая атлетика
спортсмены
забеги
тренеры
рекорды
