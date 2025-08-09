Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 18:56

Бегун Иванов установил новый рекорд в России

Иванов побил державшийся 10 лет рекорд России в беге на 400 метров с барьерами

Федор Иванов Федор Иванов Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Спортсмен Федор Иванов установил рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Казани. Иванов преодолел дистанцию за 47,94 секунды и стал чемпионом страны.

Второе место занял Владимир Лысенко (48,64 секунды), третье — Данил Ефимов (49,42). Чемпионат России завершится 10 августа.

Предыдущий рекорд по бегу на этой дистанции принадлежал Денису Кудрявцеву. Его результат на чемпионате мира 2015 года в Пекине составил 48,05 секунды.

Ранее спортсмен Константин Крылов превзошел рекорд России в беге на 100 метров на первенстве страны среди спортсменов до 23 лет, показав результат в 10,04 секунды на соревнованиях в Чебоксарах. Предыдущее высшее достижение — 10,10 — принадлежало Николаю Юшманову, который установил его в 1986-м году, его также повторил в 2006 году россиянин Андрей Епишин.

Второе место на состязаниях занял Илья Сазонов (10,17), третье — Александр Миронов (10,32). Известно, что мировой рекорд принадлежит ямайцу Усэйну Болту (9,58 секунды).

бег
чемпионат россии
рекорды
легкая атлетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа точная дата прощания с Краско
Названа причина смерти народного артиста России Краско
Популярная российская легкоатлетка заговорила о смене гражданства
Силовики раскрыли данные полковника ВСУ, гонящего бойцов на «мясные штурмы»
Ученые создали 3D-модель страшного вируса, переносимого клещами
Критика СВО, отъезд из Белоруссии, концерт в Варшаве: куда пропал Макс Корж
Медиков встревожило состояние Розенбаума
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на Землю
«Символ петербургского театра»: Беглов выразил соболезнования родным Краско
Двоих любителей старины заключили под стражу за археологические раскопки
Карасин рассказал, как Захарова изменила восприятие МИД
Мать футболиста Тарасова обманули на 6 млн рублей
Warner Bros. взялась за экранизацию легендарной аркады
Россиянам предложили пересчитать воробьев
Спортсмена-рекордсмена увезли на коляске после забега
Мошенники придумали новую схему для обмана с доставкой косметики
Аэропорт одного российского города снял ограничения на рейсы
Стали известны подробности ЧП с затонувшим буксиром
Щит ВСУ разгромлен, Зеленский готов к сделке: что будет дальше
Пристрастие к играм, мечты о режиссуре, дочь: как живет Дмитрий Паламарчук
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.