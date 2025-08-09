Бегун Иванов установил новый рекорд в России Иванов побил державшийся 10 лет рекорд России в беге на 400 метров с барьерами

Спортсмен Федор Иванов установил рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Казани. Иванов преодолел дистанцию за 47,94 секунды и стал чемпионом страны.

Второе место занял Владимир Лысенко (48,64 секунды), третье — Данил Ефимов (49,42). Чемпионат России завершится 10 августа.

Предыдущий рекорд по бегу на этой дистанции принадлежал Денису Кудрявцеву. Его результат на чемпионате мира 2015 года в Пекине составил 48,05 секунды.

Ранее спортсмен Константин Крылов превзошел рекорд России в беге на 100 метров на первенстве страны среди спортсменов до 23 лет, показав результат в 10,04 секунды на соревнованиях в Чебоксарах. Предыдущее высшее достижение — 10,10 — принадлежало Николаю Юшманову, который установил его в 1986-м году, его также повторил в 2006 году россиянин Андрей Епишин.

Второе место на состязаниях занял Илья Сазонов (10,17), третье — Александр Миронов (10,32). Известно, что мировой рекорд принадлежит ямайцу Усэйну Болту (9,58 секунды).