Торт из 3 ингредиентов за 300 рублей: с кремом из сметаны и сгущенки

Этот торт готовится всего из трех ингредиентов и не требует затрат — на него вы потратите 300 рублей, а вкус превзойдет все ожидания. Это нежное лакомство с насыщенным молочным вкусом и кремом из сметаны и сгущенки.

Для приготовления вам понадобится обычное печенье, сметана и сгущенка. Рецепт: взбейте 500 мл жирной сметаны (от 20%) с 1 банкой сгущенного молока до густоты. Выкладывайте в форму слоями: печенье — крем — печенье. Последним должен быть крем. Дайте торту пропитаться в холодильнике минимум 6 часов (лучше ночь).

Украсьте крошкой из печенья или шоколада — этот бюджетный десерт ничем не уступает дорогим аналогам, а готовится быстро и без выпечки.

