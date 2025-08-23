Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 12:53

В Госдуме раскрыли, как встреча с Путиным сменила позицию Трампа к Украине

Депутат Вассерман: встреча с Путиным изменила отношение Трампа к Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже изменила отношение лидера США Дональда Трампа к Украине, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, глава Белого дома пытается теперь разобраться, что на самом деле происходит в Киеве.

Думаю, что он будет разбираться в том, какова в Киеве обстановка вообще. Трамп, насколько я понимаю, после встречи с Путиным обнаружил, что обстоятельства, связанные с Украиной далеко не таковы, как ему рассказывали раньше. Он пытается разобраться, используя свои средства, своих сотрудников. Поэтому он отправил человека, которому в полной мере доверяет, в чьих способностях разобраться в сложных обстоятельствах уверен, — добавил Вассерман.

Ранее личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс заявил в социальной сети Х, что намерен посетить Украину. Сейчас он находится с визитом в Южной Корее. Причины его поездки на Украину на данный момент неизвестны.

Бернс уже приезжал в Киев в марте 2025 года. В тот раз советник главы Белого дома прибыл в украинскую столицу по личному приглашению главного раввина Украины Моше Асмана. Пастор должен был помочь властям страны объяснить Вашингтону свою позицию касательно урегулирования конфликта с Россией.

