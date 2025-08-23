Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 15:07

На Украине сообщили о гибели еще одного «призрака Киева»

Разбившегося украинского летчика МиГ-29 Бондаря назвали призраком Киева

Летчик МиГ-29 Сергей Бондарь, разбившийся на Украине в ночь на 23 августа, служил 40 бригаде тактической авиации, известной как «призраки Киева», сообщает украинское издание «Страна.ua». Пилот занимал должность замкомандира эскадрильи.

Разбившийся при посадке пилот МиГ-29, майор Сергей Бондарь, служил в 40 бригаде тактической авиации, известной как «призраки Киева», — говорится в материале.

По данным издания, на момент начала СВО Бондарь работал преподавателем в Национальном авиационном университете. Затем вернулся в армию и выполнял боевые вылеты на самолетах Л-39 и МиГ-29. У него остались жена и двое детей.

Ранее сообщалось о смерти другого «призрака Киева» — украинского пилота МиГ-29 Александра Мигули. Пилот, согласно утверждению 40-й бригады тактической авиации ВСУ, совершил более 160 боевых вылетов. Он также был удостоен орденов «За мужество» ІІ и ІІІ степени. Однако в подразделении не уточнили, при каких конкретно обстоятельствах погиб летчик.

Перед этим генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что американские пилоты F-16 в отставке не поедут служить на Украину даже за большие деньги. По его словам, военные в Соединенных Штатах понимают, что командировка в зону боевых действий станет билетом в один конец.

