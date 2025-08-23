ВС России групповым ударом уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли групповой удар по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Для атаки применялись ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», авиабомбы ФАБ-500 и беспилотники «Герань».

Минобороны России опубликовало кадры нанесения группового ракетного и авиационного удара с применением ракет ОТРК «Искандер», ФАБ-500 и БпЛА «Герань» по пунктам временной дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике, — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, в результате удара были уничтожены: четыре единицы РСЗО, три танка, до семи боевых разведывательных машин, до 22 БМП, до 20 единиц автотранспорта и четыре станции РЭБ. Также ликвидированы склад боеприпасов, командный пункт, укрытие для личного состава и свыше 600 военнослужащих противника.

Ранее стало известно, что ВС РФ с помощью авиабомбы ФАБ-3000 нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, ликвидировано командование. Президент Украины Владимир Зеленский дважды награждал соединение с начала СВО. Минобороны России эту информацию не комментировало.