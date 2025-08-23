В Госдуме раскрыли, чем на Украине займется духовный советник Трампа Депутат Вассерман: духовный советник Трампа не будет уговаривать Зеленского

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс не будет уговаривать лидера Украины Владимира Зеленского начать переговоры, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, Бернс попытается разобраться, что происходит в соседней с Россией страной на самом деле.

Он постарается разобраться. Трамп — деловой человек. Он прекрасно знает, что текущие обстоятельства далеко не всегда можно изменить словами. Очевидно, что раньше ему докладывали, что он был уверен в легкости решения проблемы. А столкнувшись с тем, что она не решается, понял, что надо узнать побольше и исходить из новых знаний и искать новые варианты решения, — предположил Вассерман.

Бернс уже приезжал в Киев в марте 2025 года. В тот раз советник главы Белого дома прибыл в столицу республики по личному приглашению главного раввина Украины Моше Асмана. Пастор должен был помочь властям страны объяснить Вашингтону свою позицию касательно урегулирования конфликта с Россией.

Ранее стало известно, что Киев 24 августа посетит специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог. Дипломат проведет серию встреч с украинским руководством. О чем именно собираются разговаривать стороны, пока неизвестно. Предполагается, что визит Келлога продлится два дня.

До этого министр экономики Украины Алексей Соболев рассказал, что Киев ожидает визита делегации из США в сентябре этого года. По его словам, американские гости будут искать проекты для инвестиционного фонда в рамках соглашения о недрах. Первые проекты по соглашению уже профинансированы, уточнил Соболев.