Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 15:35

Делегация США посетит Украину в рамках соглашения о недрах в сентябре

Министр Соболев: делегация США посетит Украину в рамках соглашения о недрах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Киеве ожидают визита делегации из США в сентябре, сообщил на презентации плана действий кабмина Украины министр экономики страны Алексей Соболев. По его словам, американские гости будут искать проекты для инвестиционного фонда в рамках соглашения о недрах.

Сейчас мы нарабатываем перечень инвестиционных проектов, которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев. Приедет большая делегация из Штатов в сентябре с поездками по Украине, чтобы ознакомиться с подобными проектами. Надеемся, в этом году будут понятны первые инвестиции фонда, — подчеркнул Соболев.

Министр добавил, что первые проекты по соглашению уже профинансированы. В Верховную раду Украины внесены законопроекты для стимуляции крупных инвестиций. Соболев отметил, что «работа по фонду ведется еженедельно». По итогам визита американской делегации совет фонда проведет в сентябре заседание, на котором зафиксирует первые практические решения о его запуске.

Весной первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко и ее заместитель Тарас Качка заявили, что правительство Украины намерено предоставить Соединенным Штатам приоритетный доступ к данным о месторождениях на территории страны в рамках соглашения о недрах. Свириденко добавила, что для других компаний по-прежнему будут проводиться конкурсы и аукционы. Фонд также не прекратит оказывать им поддержку. Он начнет свою работу уже в ближайшие недели.

Украина
США
соглашения
недра
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подчеркнул роль Бразилии в группе мира по Украине
Мэр города подарил директору детсада таракана
Россия поучаствует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске
«Зеленского загнали как крысу». Почему Киев не в состоянии вести переговоры
Суд огласил приговор по делу о взрыве авто экс-офицера СБУ
Экс-депутат Рады заявил, что Трамп вынесет Зеленскому «смертный приговор»
Как меняется рынок топлива в регионах: от тендеров до прямых контрактов
Стало известно о модернизации системы контроля ЖКХ в Подмосковье
Двух футболистов молодежки «Рубина» заподозрили в изнасиловании
Диетолог раскрыла незаменимый продукт для сердца и сосудов
Россияне стали активно обращаться за кредитками
«Это грязно»: имам пристыдил официантов, обслуживающих женщин
Ревнивый убийца устроил огненную катастрофу в попытке сжечь тело подружки
«Пусть отправляются домой»: депутат о судьбе не принятых в школы мигрантов
«Принципиально важно»: раскрыто, на какие уступки может пойти РФ по Украине
Нож в спину от наемников и паника Сырского: новости СВО на вечер 18 августа
Европейцы могут бойкотировать парад в Китае из-за одного человека
Пугачева откажется от гражданства РФ? Кто еще может последовать ее примеру
Кибербезопасники раскрыли новые хакерские атаки под видом ChatGPT
Европейскую страну уличили в тайной продаже оружия на Украине
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.