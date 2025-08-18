Делегация США посетит Украину в рамках соглашения о недрах в сентябре Министр Соболев: делегация США посетит Украину в рамках соглашения о недрах

В Киеве ожидают визита делегации из США в сентябре, сообщил на презентации плана действий кабмина Украины министр экономики страны Алексей Соболев. По его словам, американские гости будут искать проекты для инвестиционного фонда в рамках соглашения о недрах.

Сейчас мы нарабатываем перечень инвестиционных проектов, которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев. Приедет большая делегация из Штатов в сентябре с поездками по Украине, чтобы ознакомиться с подобными проектами. Надеемся, в этом году будут понятны первые инвестиции фонда, — подчеркнул Соболев.

Министр добавил, что первые проекты по соглашению уже профинансированы. В Верховную раду Украины внесены законопроекты для стимуляции крупных инвестиций. Соболев отметил, что «работа по фонду ведется еженедельно». По итогам визита американской делегации совет фонда проведет в сентябре заседание, на котором зафиксирует первые практические решения о его запуске.

Весной первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко и ее заместитель Тарас Качка заявили, что правительство Украины намерено предоставить Соединенным Штатам приоритетный доступ к данным о месторождениях на территории страны в рамках соглашения о недрах. Свириденко добавила, что для других компаний по-прежнему будут проводиться конкурсы и аукционы. Фонд также не прекратит оказывать им поддержку. Он начнет свою работу уже в ближайшие недели.