Киев ожидает визита важного гостя из США

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог посетит Киев 24 августа, сообщает издание «Общественное». Информированные источники утверждают, что визит продлится два дня.

Американский дипломат проведет серию встреч с руководством бывшей советской республики. Однако к данному моменту нет данных, о чем именно собираются разговаривать стороны.

Ранее спецпосланник президента США резко ответил критикам встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске, предложив им «замолчать и сесть в угол». Он подчеркнул, что действующий американский лидер добился значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта, сделав больше, чем его предшественник Джо Байден.

Дочь Кита Келлога Меган Моббс до этого критиковала использование американских военных для организации встречи с Владимиром Путиным на Аляске, назвав это решение «ужасным». Она впоследствии удалила свой пост.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Келлогом перед переговорами в Вашингтоне. В итоге он встретился с Дональдом Трампом и европейскими коллегами для обсуждения итогов российско-американского саммита на Аляске.