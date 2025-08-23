Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 11:43

Киев ожидает визита важного гостя из США

Спецпосланник Келлог посетит Украину 24 августа

Владимир Зеленский и Кит Келлог Владимир Зеленский и Кит Келлог Фото: Global Look Press

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог посетит Киев 24 августа, сообщает издание «Общественное». Информированные источники утверждают, что визит продлится два дня.

Американский дипломат проведет серию встреч с руководством бывшей советской республики. Однако к данному моменту нет данных, о чем именно собираются разговаривать стороны.

Ранее спецпосланник президента США резко ответил критикам встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске, предложив им «замолчать и сесть в угол». Он подчеркнул, что действующий американский лидер добился значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта, сделав больше, чем его предшественник Джо Байден.

Дочь Кита Келлога Меган Моббс до этого критиковала использование американских военных для организации встречи с Владимиром Путиным на Аляске, назвав это решение «ужасным». Она впоследствии удалила свой пост.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Келлогом перед переговорами в Вашингтоне. В итоге он встретился с Дональдом Трампом и европейскими коллегами для обсуждения итогов российско-американского саммита на Аляске.

Кит Келлог
Киев
переговоры
США
