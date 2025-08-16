Дочь Келлога возмутилась приему Путина на Аляске Дочь Келлога Мобб заявила, что Путина на Аляске не должны были встречать военные

Дочь спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Мобсс в соцсети Х раскритиковала использование американских военных для официальной встречи президента России Владимира Путина на Аляске, а затем удалила пост, сообщает украинское издание «Страна.ua». Она также назвала подобное решение ужасным.

Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания красной дорожки перед одним из наших главных противников. Точка. Ужасное решение, и тот, кто его принял, должен понести последствия, — написала Моббс.

Ранее дочь Келлога сообщала, что Вооруженные силы Украины на сегодняшний день находятся в очень тяжелом положении. По ее словам, в первую очередь проблема заключается в недостатке людей. При этом возникшие в стране беспорядки «еще больше усугубляют и без того сложную ситуацию для Украины», добавила она.

Кроме того Моббс заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский принял умопомрачительно глупое решение по ликвидации антикоррупционных ведомств. По ее словам, это произошло в самое неподходящее время на фоне «позитивных сдвигов» в политике США.