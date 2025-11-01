Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 11:31

Рыбаки выловили тунца весом 210 килограммов

В Британии рыбаки продали на аукционе тунца весом 210 килограммов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У побережья британского графства Девон рыболовам удалось поймать атлантического тунца весом 210 килограммов, сообщает Radio Exe. По информации источника, рекордный экземпляр был выловлен с борта рыболовного чартера из Плимута с использованием обычной удочки с леской.

В материале говорится, что это самая крупная рыба данного вида, пойманная в Великобритании за весь 2025 год. Улов сразу же был продан с аукциона за две тысячи фунтов стерлингов (примерно 210 тыс. рублей).

Появление крупных тунцов в регионе в природоохранной организации Devon Wildlife Trust объяснили эффективным контролем за промыслом и введенными квотами, а также ростом популяции скумбрии и сельди, которые являются основной пищей для тунцов. Специалисты отмечают, что эти меры, принятые в начале 2000-х годов, способствуют восстановлению численности атлантического тунца в британских водах.

Ранее сообщалось, что рыбаки в Охотском море поймали рекордно большого голубого тунца весом 215 килограммов. Гигантскую рыбу длиной 2,36 метра обнаружили возле мыса Острый профессиональные рыболовы, которые уже четыре года специализируются на ловле тунца и начинали с экземпляров весом около 50 килограммов.

