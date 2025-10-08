В Охотском море поймали рекордно большого тунца

Команда Sakhalin TunaHunters Team поймала в Охотском море Тихоокеанского голубого тунца весом 215 килограммов, сообщило издание Sakh.online. Длина исполинской рыбы составила 2 метра 36 сантиметров.

Члены команды Денис Мамыркин, Роман Андреев и Константин Осадчий рыбачили на 28-футовом катере, неподалеку от мыса Острый, в восточной части Долинского района. Они уже четыре года занимаются профессиональным ловом. По словам Мамыркина, команда начала профессиональный путь с «маленькой рыбы» весом 50 килограммов, а теперь установила рекорд для всего Сахалина. Чистый вес мяса у добытого тунца составил 190 килограммов.

Наш успех — это результат терпения, выносливости и слаженной работы команды. Каждый член экипажа вносит свой вклад в общий результат. Нужно по-настоящему любить море и рыбалку, ведь такая ловля не прощает ошибок, — поделился Мамыркин.

Он добавил, что профессиональная рыбалка требует значительных вложений в снаряжение: мощные катушки и удочки стоят от 150 до 300 тыс. рублей. Мамыркин уточнил, что он и его команда не продают рыбу, уловом они делятся с друзьями и раздают родственникам.

