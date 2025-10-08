Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 16:20

В Охотском море поймали рекордно большого тунца

Рыбаки из Sakhalin TunaHunter поймали в Охотском море тунца весом 215 кг

Охотское море Охотское море Фото: Сергей Красноухов/РИА Новости

Команда Sakhalin TunaHunters Team поймала в Охотском море Тихоокеанского голубого тунца весом 215 килограммов, сообщило издание Sakh.online. Длина исполинской рыбы составила 2 метра 36 сантиметров.

Члены команды Денис Мамыркин, Роман Андреев и Константин Осадчий рыбачили на 28-футовом катере, неподалеку от мыса Острый, в восточной части Долинского района. Они уже четыре года занимаются профессиональным ловом. По словам Мамыркина, команда начала профессиональный путь с «маленькой рыбы» весом 50 килограммов, а теперь установила рекорд для всего Сахалина. Чистый вес мяса у добытого тунца составил 190 килограммов.

Наш успех — это результат терпения, выносливости и слаженной работы команды. Каждый член экипажа вносит свой вклад в общий результат. Нужно по-настоящему любить море и рыбалку, ведь такая ловля не прощает ошибок, — поделился Мамыркин.

Он добавил, что профессиональная рыбалка требует значительных вложений в снаряжение: мощные катушки и удочки стоят от 150 до 300 тыс. рублей. Мамыркин уточнил, что он и его команда не продают рыбу, уловом они делятся с друзьями и раздают родственникам.

Ранее останки гигантского морского существа нашли на побережье острова Кунашир. По словам очевидцев, исполинский скелет найден недалеко от термального источника Чайка. На одном снимке из песка будто проступает скелет огромной кисти или плавника с пятью «пальцами».
рыбаки
тунец
Охотское море
Сахалин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выставке «Золотая осень» в Москве стартовал агропромышленный конкурс
Поглумился и озолотился: семиклассник решил заработать на детском порно
В Белоруссии объяснили, зачем Запад запугивает граждан республики
СК нашел в теракте против генерала Кириллова польский след
Психиатр рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
«Союзмультфильм» вышел на новую площадку в интернете
В ЦБ раскрыли, ждать ли резких шагов по отключению Visa и MasterCard
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
Против депутата-прогульщика возбудили уголовное дело
МИД России уличил Киев в сотрудничестве с террористами
Блогер разбила Lamborghini за 50 млн рублей
В Дагестане ответили на слухи о гибели шеф-редактора телеканала «Спас»
Путин вручил дочери Кадырова почетную грамоту
Педагог изнасиловал, а потом отравил свою ученицу
Врач рассказала, как победить осеннюю хандру
В Москве затопило тоннель на Волоколамском шоссе
Раскрыты многомиллионные заработки группы «Мираж»
Весившая 23 килограмма девушка умерла от фруктовой диеты
Собчак призналась, что самое главное в характере мужчин
Названа сумма ущерба от теракта против генерала Кириллова
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.