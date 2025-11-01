Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 11:17

Капуста с морковью, которая хрустит так, что слышно на весь дом

Капуста с морковью, которая хрустит так, что слышно на весь дом Капуста с морковью, которая хрустит так, что слышно на весь дом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Золотистая, хрустящая и невероятно ароматная маринованная капуста с морковью — та самая закуска, которая не надоедает никогда. Она хороша и к жареной картошке, и к мясу, и просто как легкий витаминный перекус. В ней удивительным образом сочетаются свежесть овощей, легкая кислинка и естественная сладость моркови.

Для приготовления берут 1 килограмм белокочанной капусты, 2 средние моркови, 3 зубчика чеснока, 0,5 литра воды, 2 столовые ложки сахара, 1 столовую ложку соли, 50 миллилитров уксуса 9% и 3 столовые ложки растительного масла.

Капусту шинкуют тонкими полосками, морковь натирают на крупной терке, чеснок режут ломтиками. Все складывают в большую миску и перемешивают. Затем овощи слегка перетирают руками, чтобы они стали мягче и выделили немного сока. Смесь утрамбовывают в банку или контейнер.

Маринад готовят отдельно: в кастрюле доводят до кипения воду, добавляют сахар, соль и масло. Через пару минут вливают уксус и сразу заливают горячим маринадом капусту. Емкость накрывают крышкой и оставляют при комнатной температуре на сутки.

Уже на следующий день маринованная капуста с морковью готова к подаче. Она хрустит, имеет приятный аромат и сбалансированный вкус — чуть сладковатая, слегка кислая и очень свежая.

Ранее мы поделились рецептом яблочных оладий.

Елизавета Семерина
Е. Семерина
