Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи

Пышные, румяные и с нежным яблочным ароматом — такие оладьи с яблоками всегда получаются вкусными и исчезают быстрее, чем успевают остыть. Для приготовления понадобятся 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 200 миллилитров кефира, 1,5 стакана муки, 1 чайная ложка соды, щепотка соли, немного ванили и 2 сладких яблока среднего размера.

Яйца взбивают с сахаром и солью до легкой пены, добавляют кефир и соду, перемешивают. Затем постепенно вводят муку, чтобы получилось густое, но мягкое тесто. Яблоки очищают, натирают на крупной терке и добавляют в тесто. Все аккуратно перемешивают.

На разогретой сковороде с растительным маслом ложкой выкладывают оладьи и жарят по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые оладьи с яблоками на кефире получаются мягкими внутри и слегка хрустящими снаружи.

Их можно посыпать сахарной пудрой, полить медом или подать со сметаной — вкус получается удивительно нежным и уютным. Этот простой рецепт возвращает в детство: аромат жареных яблок, сладкое тесто и теплое утро дома.

Ранее мы рассказали, как запечь свеклу в фольге с бальзамическим уксусом и козьим сыром.

