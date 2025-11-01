Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 11:06

Вуди Харрельсон раскрыл, вернется ли он в сериал «Настоящий детектив»

Актер Харрельсон отказался вернуться к роли в сериале «Настоящий детектив»

Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Фото: CAP/UFS/Global Look Press

Американский актер Вуди Харрельсон заявил, что не вернется к роли в сериале «Настоящий детектив», если ему предложат это. В программе Today на канале NBC артист отметил, что первый сезон, в котором он снялся вместе с актером Мэттью Макконахи, был успешным. Харрельсон считает, что съемки новых серий испортят сериал.

Если честно — никогда [не вернусь к роли], без шансов, — сказал Харрельсон.

Ранее портал Deadline сообщил, что актер Николас Кейдж может исполнить главную роль в пятом сезоне сериала «Настоящий детектив». Действие новой истории развернется в Нью-Йорке, в районе бухты Джамейка, где главным персонажем станет детектив Генри Логан. Согласно источникам издания, съемки запланированы на 2026 год, а премьера на телеканале HBO ожидается в 2027-м.

До этого телекомпания HBO объявила о расширении актерского состава сериала по вселенной Гарри Поттера: стало известно о девяти новых исполнителях, включая Кэтрин Паркинсон в роли Молли Уизли и Локса Пратта в роли Драко Малфоя. Особое внимание вызвал неожиданный выбор актеров на роли Вернона и Петунии Дурслей.

США
Вуди Харрельсон
роли
сериалы
Мэттью Макконахи
