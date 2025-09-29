Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 21:04

Мэттью Макконахи рассказал, почему не общался с матерью восемь лет

Макконахи не разговаривал с матерью восемь лет из-за ее интервью журналистам

Мэттью Макконахи Мэттью Макконахи Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский актер Мэттью Макконахи не общался с матерью Кей около восьми лет из-за ее откровенности в интервью, сообщает журнал People. По словам артиста, женщина делилась с журналистами личными подробностями и даже показывала дом, где он вырос.

У нас был примерно восьмилетний период, когда мне приходилось коротко говорить с ней по телефону по воскресеньям, потому что она рассказывала журналистам слишком много. В воскресенье я признавался в чем-нибудь в беседе с сыном и мамой, а во вторник читал об этом в новостях, — признался Макконахи.

К перелому в отношениях привело интервью, в котором Кей показала репортерам дом и личные вещи актера. Когда Макконахи позвонил с возмущениями, она призналась, что не думала о том, что сын вообще увидит передачу.

Позже актер пересмотрел свое отношение. Когда его положение стало стабильным, он решил больше не ограничивать мать в высказываниях. Теперь они вместе посещают красные дорожки.

Ранее актер Саша Барон Коэн после развода был замечен в компании 27-летней модели OnlyFans Ханны Палме. Пара вместе ужинала и покинула заведение в одном автомобиле. По данным источников, они познакомились на праздновании 50-летия режиссера Тайки Вайтити на Ибице.

актеры
матери
журналисты
Мэттью Макконахи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
«По глупости»: Трамп осудил признание государственности Палестины
«Круто»: Егор Крид рассказал о встрече с сыном американского президента
Чушка бюрек — слоеные рулетики, душа любого праздничного стола
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.