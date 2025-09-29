Мэттью Макконахи рассказал, почему не общался с матерью восемь лет

Американский актер Мэттью Макконахи не общался с матерью Кей около восьми лет из-за ее откровенности в интервью, сообщает журнал People. По словам артиста, женщина делилась с журналистами личными подробностями и даже показывала дом, где он вырос.

У нас был примерно восьмилетний период, когда мне приходилось коротко говорить с ней по телефону по воскресеньям, потому что она рассказывала журналистам слишком много. В воскресенье я признавался в чем-нибудь в беседе с сыном и мамой, а во вторник читал об этом в новостях, — признался Макконахи.

К перелому в отношениях привело интервью, в котором Кей показала репортерам дом и личные вещи актера. Когда Макконахи позвонил с возмущениями, она призналась, что не думала о том, что сын вообще увидит передачу.

Позже актер пересмотрел свое отношение. Когда его положение стало стабильным, он решил больше не ограничивать мать в высказываниях. Теперь они вместе посещают красные дорожки.

