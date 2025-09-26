Саша Барон Коэн после развода завел отношения с молодой моделью OnlyFans Page Six: Саша Барон Коэн встречается с моделью OnlyFans в два раза моложе себя

Актер и сценарист Саша Барон Коэн после развода начал встречаться с 27-летней моделью OnlyFans Ханной Палме, сообщает Page Six. Их заметили вместе на ужине, после чего они сели в один лимузин.

Саша и Ханна прибыли в 08:30 вечера. Они провели внутри два часа и, казалось, были увлечены разговором, — отметил очевидец.

По его словам, пара прекрасно проводила время, несмотря на разницу в возрасте. Они много болтали. После Палме отправилась на организованную Пэрис Хилтон вечеринку. Присоединился ли к ней Коэн, неизвестно.

Инсайдеры сообщают, что артист встретил девушку на праздновании 50-летия актера и режиссера Тайки Вайтити на Ибице (Испания). Один из собеседников издания назвал Палме очень веселой, умной и красивой девушкой. По его мнению, Коэну очень повезло.

Ранее актеры Саша Барон Коэн («Борат», «Суд над чикагской семеркой») и Айла Фишер («Иллюзия обмана») объявили о расставании после более чем 13 лет брака. Они сообщили, что по-прежнему разделяют преданность и любовь к своим детям. Актеры были официально женаты с 2010 года. У них трое детей: родившаяся в 2007 году дочь Олив, родившаяся летом 2010 года Элула и сын Монтгомери Мозес Брайан Барон Коэн, родившийся в марте 2015 года.