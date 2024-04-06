Звезды фильмов «Борат» и «Иллюзия обмана» расстались после 13 лет брака Саша Барон Коэн и Айла Фишер объявили о разводе после 13 лет брака

Фото: Regina Wagner via imago-images.de/Global Look Press

Саша Барон Коэн и Айла Фишер

Актеры Саша Барон Коэн («Борат», «Суд над чикагской семеркой») и Айла Фишер («Иллюзия обмана») объявили о расставании после более чем 13 лет брака, опубликовав сообщение об этом в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Они сообщили, что по-прежнему разделяют преданность и любовь к своим детям.

После долгого теннисного матча, продолжавшегося более 20 лет, мы наконец откладываем ракетки. В 2023 году мы совместно подали заявление о расторжении нашего брака, — сказано в сторис актеров.

Актеры были официально женаты с 2010 года. У них трое детей: родившаяся в 2007 году дочь Олив, родившаяся летом 2010 года Элула и сын Монтгомери Мозес Брайан Барон Коэн, родившийся в марте 2015 года.

Ранее о разводе после пяти лет брака объявили рэпер Chance и его жена Кирстен Корли. Уточняется, что решение было достигнуто «полюбовно». Пара отметила, что они продолжат вместе воспитывать двух дочерей. Chance и Корли поженились в 2019 году. В 2015 году стало известно, что пара ждет первого ребенка, в год их свадьбы у них родилась вторая дочь.

До этого сообщалось, что американская певица и актриса Ариана Гранде должна выплатить бывшему мужу Далтону Гомесу $1,25 млн при разводе. Супруги расторгли почти трехлетний брак полгода назад, однако решение Высшего суда Лос-Анджелеса вступило в силу только 19 марта. Помимо выплаты, певица передаст экс-супругу половину выручки от продажи их дома в Лос-Анджелесе и оплатит услуги его адвокатов.