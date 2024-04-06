Актеры Саша Барон Коэн («Борат», «Суд над чикагской семеркой») и Айла Фишер («Иллюзия обмана») объявили о расставании после более чем 13 лет брака, опубликовав сообщение об этом в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Они сообщили, что по-прежнему разделяют преданность и любовь к своим детям.
После долгого теннисного матча, продолжавшегося более 20 лет, мы наконец откладываем ракетки. В 2023 году мы совместно подали заявление о расторжении нашего брака, — сказано в сторис актеров.
Актеры были официально женаты с 2010 года. У них трое детей: родившаяся в 2007 году дочь Олив, родившаяся летом 2010 года Элула и сын Монтгомери Мозес Брайан Барон Коэн, родившийся в марте 2015 года.
Ранее о разводе после пяти лет брака объявили рэпер Chance и его жена Кирстен Корли. Уточняется, что решение было достигнуто «полюбовно». Пара отметила, что они продолжат вместе воспитывать двух дочерей. Chance и Корли поженились в 2019 году. В 2015 году стало известно, что пара ждет первого ребенка, в год их свадьбы у них родилась вторая дочь.
До этого сообщалось, что американская певица и актриса Ариана Гранде должна выплатить бывшему мужу Далтону Гомесу $1,25 млн при разводе. Супруги расторгли почти трехлетний брак полгода назад, однако решение Высшего суда Лос-Анджелеса вступило в силу только 19 марта. Помимо выплаты, певица передаст экс-супругу половину выручки от продажи их дома в Лос-Анджелесе и оплатит услуги его адвокатов.