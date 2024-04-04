Рэпер Chance и Кирстен Корли объявили о разводе

Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Кирстен Корли и рэпер Chance

Рэпер Chance и его жена Кирстен Корли объявили о разводе после пяти лет брака, сообщение появилось 3 апреля в их совместной истории в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Уточняется, что решение было достигнуто «полюбовно».

После периода разлуки мы оба пришли к решению расстаться. Мы пришли к этому решению дружелюбно и с благодарностью за время, которое мы провели вместе, — говорится в истории.

Пара отметила, что они продолжат вместе воспитывать двух дочерей. Chance и Корли поженились в 2019 году. В 2015 году стало известно, что пара ждет первого ребенка, в год их свадьбы у них родилась вторая дочь.

Ранее бывшая жена рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Дилара Зинатуллина рассказала, что сделала предложение музыканту, будучи пьяной. Она назвала этот поступок плохим примером и пояснила, что ее шутка впоследствии привела к разводу. Девушка подчеркнула, что вступать в брак нужно подготовленными.

Также сообщалось, что американская певица и актриса Ариана Гранде должна выплатить бывшему мужу Далтону Гомесу $1,25 млн при разводе. Супруги расторгли почти трехлетний брак полгода назад, однако решение Высшего суда Лос-Анджелеса вступило в силу только 19 марта. Помимо выплаты, певица передаст экс-супругу половину выручки от продажи их дома в Лос-Анджелесе и оплатит услуги его адвокатов.