Бывшая жена Моргенштерна сделала ему предложение по пьяни Дилара Зинатуллина назвала свадьбу с Моргенштерном плохим примером

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Дилара Зинатуллина

Бывшая жена рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Дилара Зинатуллина на YouTube-шоу «Вписка» сообщила, что сделала предложение музыканту, будучи пьяной. Зинатуллина назвала этот поступок плохим примером и пояснила, что ее шутка впоследствии привела к разводу. Девушка подчеркнула, что вступать в брак нужно подготовленными.

Я напилась и решила сделать предложение. И все пошло... Нельзя так делать! Это плохой пример. Ну вот и итог как бы. Поэтому такие серьезные шаги, к ним нужно быть готовыми, — пояснила Зинатуллина.

Ранее Зинатуллина и популярный стример Вячеслав Леонтьев, известный как Слава Бустер, официально заявили о своих отношениях. Блогер сообщил, что слухи об их отношениях появились гораздо раньше, чем они начали встречаться.

Как утверждают блогеры, они начали встречаться не так давно и только некоторое время живут вместе. Зинатуллина также добавила, что после совместной жизни с Моргенштерном она всячески избегала любой медийности. По ее словам, «счастье любит тишину», поэтому они не давали комментариев о своих отношениях. Бустер добавил, что любит Зинатуллину, но о свадьбе речь пока не идет.

До этого Зинатуллина призналась, что приняла участие в экстремальном реалити-шоу «Прятки» на телеканале СТС, это заставило ее понервничать. По словам девушки, в определенный момент она даже почувствовала нехватку кислорода, поэтому съемки пришлось прервать. Через некоторое время она все же смогла собраться.