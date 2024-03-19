Ариана Гранде выплатит бывшему мужу $1,25 млн AP: Ариана Гранде выплатит $1,25 млн экс-супругу Далтону Гомесу при разводе

Американская певица и актриса Ариана Гранде должна выплатить бывшему мужу Далтону Гомесу $1,25 млн при разводе, сообщает агентство Associated Press. Супруги расторгли почти трехлетний брак полгода назад, однако решение Высшего суда Лос-Анджелеса вступило в силу только 19 марта. Помимо выплаты в $1,25 млн, певица передаст Гомесу половину выручки от продажи их дома в Лос-Анджелесе и оплатит услуги его адвокатов.

Согласно соглашению, Гранде произведет единовременную выплату Гомесу в размере $1 250 000 без каких-либо будущих алиментов, передаст ему половину выручки от продажи их дома в Лос-Анджелесе и выплатит до $25 000 на оплату услуг его адвокатов, — говорится в публикации.

Как отметило агентство, Ариана Гранде и Далтон Гомес не имели серьезных юридических споров при разводе. Они согласовали условия соглашения еще в октябре. В петиции в качестве причины развода Гранде указала непримиримые разногласия.

Ариана Гранде и Далтон Гомес начали встречаться в январе 2020 года. Они поженились 15 мая 2021 года на частной церемонии в доме артистки в Калифорнии.

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