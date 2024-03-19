«Год без полетов»: Лерчек уехала из Москвы после новости о разводе Лерчек улетела на родину в Тольятти после новости о разводе с мужем

Фото: Социальные сети

Лерчек (Валерия Чекалина)

Российский блогер Лерчек (Валерия Чекалина) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) после новости о разводе с мужем Артемом Чекалиным сообщила, что совершила свой первый за последний год полет на самолете, отправившись на родину в Тольятти в компании мамы. Чекалина отметила, что аэропорт в Тольятти лучше, чем на Мальдивах. Блогер также показала, как посетила могилу отца и родную школу.

Я так рада! Год без полетов. Я забыла, как летать, разнервничалась и забыла съемку с деньгами и паспортом в самолете. За ней возвращалась. В аэропорте все супер наворочено. Вот они, родные просторы! — сообщила Лерчек.

Ранее появилась информация о том, что 15 марта Лерчек подала заявление на развод с мужем. В конце февраля блогер в социальных сетях рассказала, что после судов и истории с долгами перед ФНС в ее отношениях с супругом наступил сложный период.



Чекалина призналась, что семья пережила самый тяжелый год в жизни, когда ей грозила тюрьма, не было работы и денег. Первое заседание суда назначено на 25 марта. Сообщалось, что перед вынесением решения о разводе блогерам могут дать месяц на примирение.



также появилась информация, что причиной развода может стать роман Лерчек с ее тренером по бальным танцам. Сама блогер информацию о разводе не подтвердила.