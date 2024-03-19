Громкий развод Лерчек с мужем Артемом. Что произошло в семье Чекалиных?

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), и ее супруг Артем Чекалин у Пресненского суда Москвы

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод с мужем Артемом Чекалиным. Что между ними могло произойти, какие последние новости об этом известны сегодня?

Что известно о разводе Чекалиных

В конце февраля Лерчек в социальных сетях рассказала, что после судов и истории с долгами перед ФНС в ее отношениях с супругом наступил сложный период.

«Любимые, у нас сложный период, но мы стараемся. Я попрошу просто поддержать, но ничего не говорить. Только подумайте, что мы пережили, <...> когда тебе грозит тюрьма, уголовные дела, долги, нет работы, того, что всегда сплачивало», — признавалась она.

По данным Baza, Лерчек подала на развод 15 марта, а первое заседание суда назначено на 25 марта.

«Лерчек подала на развод с Артемом 15-го марта. Их беседа в суде назначена на 25 число. Слухи о том, что у пары начались проблемы в отношениях ходили последние несколько месяцев. Прямо на вопросы о разводе Валерия не отвечала, лишь говорила, что у них с супругом „сложный период“ после уголовных дел из-за неуплаты налогов», — говорится в публикации.

По информации Mash, у Лерчек появился новый возлюбленный.

«На заседании судья даст парочке месяц на попытку примирения, и если нет — развод и дележка имущества и детей. Их у Чекалиных трое — восьмилетние близнецы Богдан и Алиса и трехлетний сын Лев. Пара была вместе еще со времен студенчества, свадьбу они сыграли в 2012 году, будучи студентами-четверокурсниками МГУ. По нашей информации, последние четыре месяца Лерчек и Артем уже не живут вместе, у блогера новое увлечение — ее тренер по танцам», — сообщил источник.

Mash также рассказал, что супруги будут делить две квартиры в Москве, элитный автопарк с машинами премиум-класса и земельный участок в Подмосковье.

«Конкретно по маркам автомобилей: BMW X5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz AMG, Mercedes-Benz GLS 400. Общая стоимость может перевалить за 50 миллионов рублей. Дальше — жилплощадь на Серпуховском валу за 70 млн, улице Архитектора Щусева (ЖК „Зиларт“) за примерно 50 млн в столице. Также среди совместно нажитого у четы блогеров числится земельный участок 5616 квадратных метров в Одинцовском районе Московской области (коттеджный посёлок Agalarov Estate). Вместе с этим Артему и Валерии надо будет поделить миллионы, оставшиеся после завершения уголовного дела», — добавил источник.

Информация о разводе Чекалиных появилась на портале мировых судей.

Почему Чекалины попали под следствие

В феврале 2023 года первыми блогерами, кто подпал под следствие в рамках кампании по выявлению скрывающихся от налогов, стали Валерия Чекалина и ее супруг. Дома у них обнаружили драгоценности, люксовые автомобили, паспорта США и загранпаспорта РФ. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

СК РФ установил, что блогер привлекла супруга и своих родственников в качестве пособников для сокрытия доходов. Лерчек работала по упрощенной схеме налогообложения для ИП с доходом не более 150 млн рублей в год, но зарабатывала больше этой суммы. Когда доходы перешагнули этот уровень, автор фитнесс-марафонов начала незаконно дробить свой бизнес, записывая компании на мужа и родственников.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) на заседании в Пресненском суде Москвы

В марте 2023 года Лерчек с мужем предъявили новое обвинение в легализации доходов, добытых преступных путем (до семи лет тюрьмы). В ноябре она смогла закрыть перед налоговой долг в более чем 600 млн рублей, а в декабре было прекращено дело о неуплате налогов.

«Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных (2 ст. 198 УК РФ)», — сообщил адвокат Чекалиной 29 декабря прошлого года.

1 марта 2024 года стало известно, что уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее супруга прекращено. В своих социальных сетях Лерчек рассказала, что с нее сняли обвинения в легализации преступно нажитых средств за отсутствием состава преступления спустя 359 дней расследования.

«Уголовное дело по ч. 4 ст. 198 и ч. 1 ст. 174 сегодня было прекращено, спустя 359 дней. Это были, наверное, самые тяжелые дни в нашей жизни», — заявила она.

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