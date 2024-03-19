Магнитные бури сегодня, 19 марта: что завтра, прогноз, кто в опасности

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 19 марта, геомагнитная обстановка на Земле будет находиться в спокойном состоянии, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных колебаний завтра, какие вспышки на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 19 и 20 марта

По прогнозам специалистов, сегодня в течение дня уровень геоударов достигнет показателя Kp 2, что является практически нейтральной геомагнитной обстановкой. Вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 5%.

Ученые из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») рассказали, что 19 марта прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка, но ожидаются вспышки на Солнце класса Х.

«Вспышечная солнечная активность 19 марта умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле ожидается спокойное. Радиационная обстановка — невозмущенная. Прогнозируются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — говорится в прогнозе специалистов ФГБУ «ИПГ».

По данным портала my-calend, ближайшая магнитная буря обрушится на Землю завтра, 20 марта.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 20 марта. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — сообщает my-calend.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как пережить период магнитной бури

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин советует метеозависимым людям отказаться от употребления кофе и алкогольных напитков, потому что это может привести к ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений.

«Внутри сосудов есть красные кровяные тельца — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьет кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются. Если пить их во время магнитной бури, эти факторы накладываются друг на друга, начинаются проблемы с капиллярным кровотоком, повышается давление и увеличивается нагрузка на сердце», — рассказал медик.

Врач рекомендует не нарушать здоровый образ жизни во время магнитных бурь, потому что это значительно усилит влияние на организм.

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор врач-кардиолог Юрий Серебрянский в комментарии NEWS.ru объяснил, что у всех людей недомогания во время геоударов проявляются по-разному, но особенно скверно чувствуют себя пациенты с симптомами гипертонического криза.

«Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — сказал он.

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