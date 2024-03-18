Великий пост—2024: что можно и нельзя есть, главные правила, запреты

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Великий пост начинается за сорок дней до праздника Пасхи. Даты зависят от лунного календаря и каждый год выпадают на разные числа. В 2024 году он начинается 18 марта, а закончится 4 мая. Что можно и нельзя есть в это время?

Что такое Великий пост

Великий пост — одно из главных событий православного мира. Первые упоминания о 40-дневном посте относятся к III веку. В результате в начале V века многие церкви наконец установили для паствы единое правило — поститься 40 дней перед Пасхой. С того времени продолжительность Великого поста варьировалась от шести до восьми недель.

Великий пост был установлен Церковью в память о скитании Сына Божьего по пустыне. Он в течение 40 дней отказывал себе в соблазне, не употреблял в пищу мясные блюда, не веселился и не развлекался. Первый день Пасхального поста называется Чистый понедельник, а всю первую неделю — Чистой седмицей.

Суть Великого поста кроется не в уменьшении объемов еды и питья. Первостепенная суть поста — дать человеку вспомнить, что у него первично, а что — вторично. С православной точки зрения, пост — это не ограничение, а освобождение.

Что нужно делать во время Великого поста

Во время поста перед Пасхой необходимо соблюдать некоторые правила, которые помогают очиститься не только физически, но и духовно. Необходимо больше молиться, чаще посещать храм, каяться и следить за своими мыслями и поступками — не хвастать, не завидовать, не осуждать.

Также в этот период стоит делать как можно больше благих дел и помогать тем, кто нуждается в помощи, а также достаточно времени уделять близким людям.

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Что нельзя делать во время Великого поста

Во время Великого поста нельзя есть любое мясо, употреблять молочные продукты, яйца и пить алкоголь. В пост принято ограничивать себя в сладком или просто самых любимых блюдах.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова считает, что при правильном построении рациона в этот период можно избежать дефицита полезных для организма микроэлементов.

«Могу посоветовать соевое мясо, соевые сыр и молоко. Соя — уникальный продукт. Несмотря на растительное происхождение, он содержит все незаменимые аминокислоты. Среди растительных продуктов нет других подобных примеров», — сказала она.

Специалист посоветовала добавить в свой рацион различные крупы и бобовые: фасоль, горох, чечевицу, так как они богаты белком.

«Белок дает организму насыщение. Когда животные продукты исключаются из рациона, человек зачастую старается восполнить ощущение сытости вредными для организма простыми углеводами. Поэтому растительный белок очень важно употреблять в пост», — пояснила диетолог.

Также не разрешается шумно и пышно праздновать, сквернословить, обижать людей и животных.

Что можно есть во время Великого поста

Среди продуктов, которые допустимо принимать в пищу во время Великого поста, значатся хлебобулочные изделия без молока и яиц, крупы и бобовые, грибы, орехи, зелень, овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, соленья, маринады, компоты, кисели и мед.

Рыбу и морепродукты разрешается есть лишь два раза за весь пост: 7 апреля, на Благовещение, и 28 апреля, в Вербное воскресенье. В Лазареву субботу, 27 апреля, можно подать к столу рыбную икру.

Врач-диетолог Ирина Тимонина напомнила, что к посту стоит готовиться заранее, потому что резкий переход на непривычную диету всегда стресс для человеческого организма.

«Я советую заблаговременно и постепенно начать сокращать животные белки — мясо, рыбу, яйца, хотя бы за неделю. И уменьшать употребление кисломолочных продуктов, потому что молоко тоже будет исключено. И постепенно вводить в рацион растительные продукты, чтобы пищеварительная система смогла подготовиться», — сказала она.

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