Поздравляют, проклинают, завидуют: реакция мировых лидеров на победу Путина

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в своем избирательном штабе в Гостином Дворе

После обработки 99,75% протоколов Владимир Путин получил 87,29% голосов. Официально итоги выборов подведут 21 марта, сообщила сегодня председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Как на это отреагировали в мире?

По словам Памфиловой, явка на президентских выборах — 2024 стала рекордной: на участки пришли более 87,1 миллиона россиян. Это 77,44% избирателей.

Второе место на выборах занял Николай Харитонов (4,30%), третье — Владислав Даванков (3,84%). Последнее место занял Леонид Слуцкий, набравший 3,21%.

Кто раскритиковал российские выборы

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы в России «несвободными и несправедливыми».

«Так не выглядят свободные и справедливые выборы», — написал он в своих социальных сетях.

По данным Reuters, в Белом доме негативно отреагировали на победу Путина, назвав выборы «несправедливыми».

МИД Германии в соцсетях прокомментировал победу действующего президента РФ, также назвав выборы «несвободными и несправедливыми».

МИД Польши считает, что голосование якобы проходило «в условиях репрессий против общества», поэтому «выборы нельзя назвать демократическими».

Фото: Juliane Sonntag/Juliane Sonntag/photothek.de/Global Look Press Дэвид Кэмерон

Кто поддержал и поздравил Путина

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что победа Путина на президентских выборах с большой поддержкой избирателей говорит также о его успехе в противостоянии с коллективным Западом.

«С более чем 87% [голосов] Путин полностью выиграл войну с империей коллективного Запада. Это демонстрация ценностей российского народа, <...> требований со стороны новой России, великой России, многополярного и сбалансированного мира. Таким образом, победа нашего старшего брата Владимира Путина является хорошим предзнаменованием для всего мира в 2024 году. Путин и Россия побеждают на всех фронтах», — написал он в своих социальных сетях.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента РФ с переизбранием, сообщило ЦТАК.

Фото: kremlin.ru Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

Также президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Путина с победой на выборах.

«Искренне поздравляю вас с безоговорочной победой на президентских выборах», — сказал он.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который общается с папой римским Франциском, заявил РИА Новости, что понтифик поздравил российского лидера с переизбранием еще на один срок.

«Папа римский поздравляет Владимира Путина с избранием на должность президента Российской Федерации», — сообщил Севастьянов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре поздравил Путина с победой на выборах от имени всего белорусского народа и от себя лично.

Глава КНР Си Цзиньпин направил Путину поздравление с переизбранием на должность президента, сообщает Центральное телевидение Китая.

Что сказал Путин о реакции стран Запада на выборы

Президент РФ назвал ожидаемой негативную реакцию некоторых западных стран на российские выборы.

«И при этом они (Запад. — NEWS.ru) будут аплодировать тем силам, даже не мне лично, а тем силам, которые за мной стоят, которые добиваются укрепления России, ее суверенитета, повышения обороноспособности, экономической независимости и суверенитета в сфере экономики и финансов? Они же (Запад. — NEWS.ru) ставят перед собой цель сдерживать наше развитие. Конечно, они будут говорить вам все что угодно», — заявил глава государства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Выборы президента Российской Федерации

Почему на Западе недовольны победой Путина

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале объяснил, что победа Путина говорит о том, что в России все проголосовали против Запада, поэтому американские и европейские лидеры критикуют выбор россиян.

«Почему Западу реально очень не понравилась огромная поддержка Путина на выборах. Не потому, что они видят нарушение демократии. Прекрасно они видят, что поддержка Путина реальная и огромная. Им это не понравилось, потому что ведь голосование за Путина — это голосование против Запада», — отметил эксперт.

Марков подчеркнул, что огромная поддержка Путина исключает все надежды стран Запада «обрушить Россию».

«Это значит, что относительно лёгкой победы над Россией не будет. И надо или идти на компромисс с Россией. Или готовиться к очень долгой и очень дорогой во всех смыслах борьбе с Россией. В которой ещё неизвестно, кто победит. Естественно, им это очень-очень не нравится», — пояснил политолог.

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