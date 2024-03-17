Бои в приграничье Белгородской области: удалось ли ВСУ прорвать оборону

Фото: МО Украины

На Белгородском направлении ВС России отразили атаки диверсионно-разведывательных групп Украины в районе поселка Козинка, сообщили в Минобороны РФ. Какие последние новости об этом известны сегодня, 17 марта?

Что рассказали в Минобороны о попытках прорыва ДРГ

По данным российского ведомства, были пресечены все попытки ВСУ проникнуть на приграничную территорию РФ недалеко от поселка Козинка Белгородской области.

«На Белгородском направлении нанесением огневого поражения и грамотными действиями российских подразделений отражены атаки и пресечены все попытки проникновения на приграничную территорию Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в районе населенного пункта Козинка Белгородской области», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что были уничтожены боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.

«В результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожено до 65 украинских боевиков, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20», — подчеркнули в ведомстве.

Что сегодня пишут военкоры о действиях ДРГ

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» отметили, что ВСУ продолжают активные действия в приграничье Белгородской области, бои шли в районе населенного пункта Козинка.

«Поддержку ВСУ оказывает армейская авиация, пускающая неуправляемые ракеты с кабрирования в сторону позиций ВС РФ. Один из таких вылетов закончился тем, что бойцы 138-й мотострелковой бригады подловили и сбили из ПЗРК „Верба“ украинский Ми-24, который рухнул у села Лукашовка», — говорится в публикации канала.

Также «Рыбарь» рассказал, что украинские ДРГ опубликовали архивные кадры вылазки из поселка Горьковский Грайворонского района, но населенный пункт не находится под их контролем.

«Маршрут ДРГ пролегал по идущей от самой границы сплошной лесополосе, что и позволило тогда незаметно дойти до приграничного поселка. При этом, судя по выложенным кадрам, дальше южной окраины поселка украинские формирования не двигались и ограничились фото у школы, после чего по тому же маршруту отступили на территорию т. н. Украины. Сам Горьковский пустует — население и администрацию оттуда эвакуировали уже давно», — сообщает «Рыбарь».

По данным Telegram-канала «Архангел спецназа Z», в населенных пунктах Сподарюшино и Поповка ДРГ предпринимали попытки прорыва, но, понеся потери, отступили.

«На линиях соприкосновения сохраняется напряженная, но контролируемая обстановка. На участке н. п. Сподарюшино — н. п. Поповка противник предпринял очередную попытку прорыва. Пехота под прикрытием бронетанковой группы из двух БМП пыталась занять рубежи около наших позиций. Несмотря на работу вражеских минометов и технику, боевикам не удается подойти. Понеся потери, они были вынуждены отступить», — сообщает канал.

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