ВС РФ взяли под контроль село Мирное в Запорожье: что это значит для СВО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Вооруженным силам России удалось установить контроль над населенным пунктом Мирное в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. Что об этом известно?

Что рассказали в Минобороны

В пресс-службе военного ведомства заявили, что подразделения группировки войск «Восток» смогли установить контроль над населенным пунктом Мирное.

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области, а также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что потери противника составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.

Что для ВС РФ значит село Мирное

Поселок городского типа Мирное находится в двух километрах от правого берега реки Молочная, выше по течению на расстоянии в один километр расположено село Терпенье, ниже по течению находится село Тамбовка.

По информации Telegram-канала «Рыбарь», Гуляйпольский участок (Запорожское направление) довольно долгое время «оставался статичным», но сейчас ситуация изменилась в связи с установлением контроля ВС РФ в населенном пункте Мирное.

«Украинские формирования попытались контратаковать с целью вернуть утраченные позиции, однако успеха не достигли. Всего в ходе последних боестолкновений противник потерял свыше 15 убитыми, а также как минимум одну единицу автотехники. Вне зависимости от того, является ли наступление под Гуляйполем частью какого-либо более крупного замысла или нет, активность на этом участке со стороны ВС РФ будет вынуждать ВСУ переносить туда огонь артиллерии или перебрасывать расчеты беспилотников. Вне зависимости от того, является ли наступление под Гуляйполем частью какого-либо более крупного замысла или нет, активность на этом участке со стороны ВС РФ будет вынуждать ВСУ переносить туда огонь артиллерии или перебрасывать расчеты беспилотников. Что, в свою очередь, может ослабить натиск украинских формирований на Ореховском участке в районе Работино, где противник контратакует с целью вернуть утраченные в конце февраля позиции», — говорится в публикации.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ

Какие еще населенные пункты недавно были взяты под контроль ВС РФ

12 марта ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Невельское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции. В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ», — говорилось в сообщении.

1 марта в российском военном ведомстве заявили, что ВС РФ на Авдеевском направлении взяли под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское в ДНР и продолжили продвижение в западном направлении.

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