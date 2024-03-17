Что известно о массовом закрытии пунктов выдачи Ozon по всей России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-служба онлайн-ретейлера Ozon сообщила, что информация о массовом закрытии ПВЗ в России не соответствует действительности. Какие последние новости об этом известны сегодня, 17 марта?

Почему ПВЗ могли закрыться

Вчера, 16 марта, Telegram-канала Baza сообщил, что многие владельцы пунктов выдачи заказов Ozon якобы угрожали закрытием точек из-за введения сервисного сбора со стороны маркетплейса.

«14 марта компания анонсировала, что с 1 апреля изменит порядок расчета агентского вознаграждения для владельцев ПВЗ — из него теперь будут вычитать сервисный сбор. Как объяснили в маркетплейсе, сбор — это вложения маркетплейса в привлечение клиентов, инвестиции в цены для покупателей, работу с заказами клиентов и продвижение ПВЗ на витрине», — говорилось в публикации Baza.

По словам авторов канала, в Ozon собирались сделать сервисный сбор в размере 1 рубля для небольших ПВЗ в Москве и Санкт-Петербурге.

«По словам владельцев ПВЗ, сервисный сбор забирает от 0,1% до 2% от оборота выданных посылок. Для уменьшения сбора в маркетплейсе посоветовали открыть новый пункт на то же юрлицо или же купить уже работающий пункт с невысоким оборотом и включить его в свою сеть — так суммарный порог оборота для сети пунктов вырастет, и сбор будет 1 рубль», — сообщает Baza.

Из-за такого решения маркетплейса владельцы ПВЗ якобы стали угрожать закрытием своих точек, отметил источник.

«В объявлениях для клиентов указано, что все вопросы нужно задавать в поддержку маркетплейса. «Мы не готовы платить сервисный сбор, введенный компанией „Озон“. Учитывайте это при планировании ваших заказов», — написано было в одном из объявлений.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Что рассказали в пресс-службе Ozon

По данным пресс-службы онлайн-ретейлера, информация о массовом закрытии ПВЗ не соответствует действительности, сегодня не смогли открыться только 70 пунктов выдачи.

«Наблюдаем, как в Сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности. Каждый день по разным причинам не работает около 100 пунктов — это меньше 0,5% сети. Сегодня по техническим причинам не смогли открыться порядка 70 пунктов», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что сервисный сбор для маленьких и начинающих предпринимателей составляет всего 1 рубль в месяц.

«Более значимая сумма будет только у малой части пунктов — и это самые высокоприбыльные точки. После введения сбора эти пункты тоже остаются прибыльными. Более того, для таких партнеров мы сразу предложили инструменты, как снизить сбор», — объяснили в пресс-службе.

Почему в России могут запретить открывать новые ПВЗ маркетплейсов

30 января глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что Совфед рассматривает законопроект, предусматривающий ограничения для маркетплейсов открывать новые пункты выдачи заказов в случае превышения 25% от объема онлайн-продаж за предыдущий финансовый год.

«Законопроект, ограничивающий открытие новых пунктов выдачи для маркетплейсов, предусматривает меры в отношении тех маркетплейсов, чья доля в онлайн-продажах выше 25%», — сказал он.

Отмечается, что такие же меры действуют для продуктовых сетей, которым запрещено арендовать или выкупать новые площади в населенном пункте, если на них уже приходится от четверти товарооборота в нем.

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