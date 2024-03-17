Магнитные бури сегодня, 17 марта: что завтра, кому может быть плохо

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 17 марта, сила геоударов на Земле достигнет уровня Kp 3, что говорит о нейтральной геомагнитной обстановке, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитные бури завтра, что за выброс был на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 17 и 18 марта

По прогнозам специалистов ИКИ РАН, сегодня, 17 марта, в течение дня уровень геомагнитных колебаний поднимется до значения Kp 3, что является почти полным магнитным штилем.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%», — поясняют ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Эксперты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») отметили, что 17 марта геомагнитное поле будет находиться в спокойном состоянии.

«Вспышечная солнечная активность 17 марта умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле — ожидается спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — сообщается в прогнозе ФГБУ «ИПГ».

В понедельник, 18 марта, сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что за мощный выброс массы был на Солнце

Ученые ИКИ РАН напомнили, что 15 марта был зафиксирован крупный выброс массы в космическое пространство.

«Выброс произошел из активной области 3599, доминировавшей на Солнце всю последнюю неделю, но так и не успевшей произвести за время своего транзита по солнечному диску ни одной вспышки уровня X. Судя по всему взрыв именно такой силы все-таки произошел сегодня, но случился уже после того, как активный центр ушел на обратную сторону Солнца», — говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По мнению специалистов, Земли данное солнечное вещество, скорее всего, не достигнет, но исключать этого нельзя.

«Во-первых, из-за предполагаемой мощности взрыва, а во-вторых, поскольку на поступивших изображениях все же можно с некоторой долей воображения, но разглядеть движение края облака в направлении на наблюдающий его спутник, то есть на Землю. По этой причине, вероятно, в течение суток будет выпущено уточнение по прогнозу космической погоды, после модельного анализа всех поступивших наблюдений», — сообщили ученые.

Кто может чувствовать недомогание в период магнитных бурь

Невролог Александр Евдокимов в интервью NEWS.ru сообщил, что геомагнитные колебания оказывают наибольшее влияние на новорожденных людей. Младенцы в период магнитных бурь могут много плакать и испытывать трудности со сном. Ухудшение состояния также могут замечать пожилые люди.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии — все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — отметил Евдокимов.

Доктор медицинских наук Рина Заславская в разговоре с NEWS.ru пояснила, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, но людям с сердечно-сосудистыми патологиями следует быть осторожнее.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — сказала медик.

Читайте также:

Что известно о расследовании авиакатастрофы, в которой погиб Пригожин

«Пугачева жаловалась мне на тяжелую жизнь»: где сейчас певец Павел Кашин

«Понял, что погибаю из-за алкоголя»: куда пропал актер Антон Андросов