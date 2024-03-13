«Пугачева жаловалась мне на тяжелую жизнь»: где сейчас певец Павел Кашин

Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Павел Кашин

Музыкант и автор-исполнитель Павел Кашин продолжает творческую деятельность. Где он выступит в ближайшее время, что певец говорил о спецоперации?

Чем известен Кашин

Павел Кашин (Кваша) родился 4 марта 1967 года в Костанае. В возрасте 13 лет переехал в Рудный, где поступил и в 1986 году окончил Рудненское музыкальное училище по классу баяна, получил диплом дирижера народных оркестров.

Кашин также учился в консерватории, в Академии художеств на факультете живописи, в университете на философском факультете, но ни в одном из этих вузов не оставался более чем на полгода.

Прошел службу в армии в Удмуртии, в экспериментальном военно-строительном полку.

В 1989–1991 годах играл в группе Михаила Башакова «Духи». В 1992 году взял псевдоним и выпустил сольную виниловую пластинку «Гномики».

В 1997 году Кашин на пике карьеры уехал в США. В 1998 году вернулся в Россию.

«Я в США, можно сказать, случайно оказался. Обсуждали с друзьями: каждый день одно и то же, интересно бы посмотреть мир. И на следующий день мне звонят из Америки и приглашают приехать. Получилась потрясающая экскурсия: полгода в Лондоне, потом два года в США. За два года приходит понимание: все, что аккуратно сделано, не так уж очаровательно внутри. Есть понятия внешней агрессии и внутренней. В России больше внешней агрессии, но внутренней — меньше. Мы не так хорошо пропускаем друг друга вперед, но на Западе каждую неделю случается какая-нибудь немыслимая трагедия. Грубят они редко, но энергетически этот агрессивный посыл отчетливо ощущаешь. Особенно от женщин. Кстати, еще насчет концлагерей. Чем насильственная стерилизация даунов, применявшаяся в ряде штатов США в 30–50-е годы, лучше нацизма? И ведь мало кто знает об этой американской практике, хотя информация о ней общедоступна», — рассказывал артист про жизнь в Америке.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Павел Кашин

Что известно о личной жизни Кашина

Павел Кашин мало рассказывает о своей личной жизни.

По данным СМИ, артист был женат дважды. В первый брак он вступил в молодости и прожил с супругой около восьми лет. У супругов родились сын и дочь.

О второй жене музыканта информации тоже нет. Кашин не публикует личные снимки.

Что Кашин говорил о Пугачевой

Павел Кашин рассказывал, что знаком с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Примадонна даже приглашала его в свою передачу на радио.

«Мы встречались несколько раз на мероприятиях, потом она пригласила меня к себе на передачу на радио. Эфир прошел нормально, запомнилось, как Алла жаловалась, что жизнь так тяжела, и удивлялась, как у меня получается так счастливо и весело ее жить. Я сидел и тоже удивлялся, что мне это говорит Пугачева. Да, она хвалила мой первый альбом, про сегодняшние, уверен, даже не слышала», — вспоминал исполнитель.

При этом музыкант не обращался к ней за помощью и продвижением.

«Я автономный человек, сам все могу. Сам пишу стихи, музыку, сам с ребятами аранжирую, сам зарабатываю деньги», — отмечал Кашин.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Павел Кашин

Что Кашин говорил об СВО и президенте

Павел Кашин рассказывал, что после начала спецоперации у него была растерянность, поскольку он не понимал, что будет и сколько это продлится.

«Именно тогда я и написал песню „Новый хлеб“. Я с украинской фамилией, я принимал присягу в Советской армии. И к этому тогда очень серьезно относились. Не было варианта служить или не служить. Все мальчики служили. Но в Афганистан меня не взяли, потому что я выглядел в 18 лет на 12», — делился музыкант.

По мнению Кашина, самый умный человек в России — это президент Владимир Путин.

«Я считаю, что в России очень интересно жить. Будто я смотрю большой фильм: то Советский Союз, то в одну сторону бросаемся, то в другую сторону, а сегодня все кубики складываются в один домик и становится понятно, зачем мы так долго кормили армию. Армия теперь делает что нужно. Наконец-то повезло с правительством. А самый умный человек в нашей стране — президент», — комментировал артист.

Кашин отмечал, что поехал бы в зону проведения СВО с концертом, но 99% людей там могут не знать, кто он такой.

«Захар Прилепин не раз мне предлагал. Но, думаю, 99% людей там, скорее всего, не знают, кто я такой. И мои песни с первого раза им просто не понравятся. Они вежливо отсидят концерт, потеряют час, и будет не в коня корм. В Донбассе совсем другие ценности, там жизнь идет на выживание. Это здесь мы можем разбираться, нравится нам этот ресторан или нет. А там либо есть еда, либо нет. Там вообще не до лирики», — считает он.

Чем Кашин занимается сейчас

Павел Кашин продолжает творческую деятельность.

Его ближайшие выступления запланированы в Москве на 21 марта и 27 июня.

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