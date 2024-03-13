Бывшая супруга президента России Владимира Путина Людмила Путина в настоящее время практически не дает интервью. Что известно о ее жизни сейчас, после развода с российским лидером?
Где прошло детство Путиной
Людмила Путина (Шкребнева) росла в семье рабочего Калининградского ремонтно-механического завода и кассира автотранспортного предприятия, поэтому с детства понимала, что такое тяжелый труд. В школе девочка была активисткой, с начальных классов посещала драмкружок — мечтала стать актрисой.
Она посвятила драмстудиям восемь лет. Вопреки желанию родителей, девушка поехала в Ленинград, чтобы поступить в ЛГИТМиК, но не сдала последний экзамен.
Тогда Шкребнева вернулась домой и устроилась на почту. Она сменила много профессий: была ученицей токаря, санитаркой, руководителем драмкружка в Доме пионеров, аккомпаниатором. Затем она поступила в Калининградский технический институт, а потом — пришла в местный авиаотряд.
Еще в пору работы стюардессой прилетела с подругой в Ленинград на три дня. Знакомый позвал девушек в театр и привел с собой тогда 28-летнего Владимира Путина.
«На следующий день опять в театр пошли. Уже я билеты доставал. И на третий то же самое. С одной из девушек я начал встречаться. Мы подружились. С Людой, моей будущей женой», — рассказывал Путин.
Что известно о браке и разводе с Путиным
Людмила Путина рассказывала, что не опаздывала на свидания, в отличие от избранника.
«Свидания — это особая история. На них я никогда не опаздывала, а он — постоянно. Полтора часа — это было в порядке вещей. Стою в метро. Первые 15 минут опоздания выдерживаю нормально, 30 — вроде бы ничего. Но когда уже час проходит, то просто плачешь от обиды. А через полтора уже не испытываешь эмоций... Владимир Владимирович измором меня брал», — цитирует ее StarHit.
Спустя три года Путин сделал ей предложение. В 1985 году у супругов родилась дочь Мария, позже — еще одна дочь Екатерина.
Будучи первой леди, Путина занималась общественной деятельностью, сопровождала мужа в деловых поездках, открыла Центр развития русского языка, позднее ставший Центром развития межличностных коммуникаций. В 2002 году за вклад в культурный обмен между Россией и Германией она получила премию Якоба Гримма.
В 2013 году президентская чета объявила о своем разрыве.
«Вся моя деятельность связана с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то — нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту в девять лет. Это общее решение», — сообщил Путин корреспонденту канала «Россия 24».
Путина подтвердила, что ее муж погружен в работу, дети выросли, и у каждого идет своя жизнь.
«И я действительно не люблю публичность, для меня сложны перелеты», — заявила она.
Как сейчас живет Путина
Владимир Путин говорил, что продолжает поддерживать общение с бывшей женой, а их отношения в какой-то мере стали даже лучше, чем были. При этом президент подчеркивал, что снова жениться он пока не планирует.
«Знаете что, мне сначала свою бывшую жену, Людмилу Александровну, замуж надо выдать, а потом я уже и о себе подумаю!» — отвечал он на прямой линии в 2014 году.
Как пишет StarHit, в 2016 году СМИ нашли документы о перерегистрации объектов недвижимости, где Людмила Александровна значилась с другой фамилией — Очеретная. У журналистов возникло предположение, что супругом экс-первой леди мог стать руководитель Центра развития межличностных коммуникаций Артур Очеретный.
В начале 2019 года в распоряжении издания StarHit оказались эксклюзивные фотографии из аэропорта Хитроу, указывающие на возможную связь Людмилы Александровны и Артура Очеретного — они прилетели вместе рейсом «Москва — Лондон».
В 2022 году МИД Великобритании внес Людмилу Путину в санкционный список. Причиной введения санкций в британском МИД назвали то, что она, являясь бывшей первой леди России, может быть связана или вовлечена в ситуацию на Украине.
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