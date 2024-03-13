Малахов, развод с Семиным, отъезд из РФ: как живет певица Лена Василек

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Певица Лена Василек в 2006 году

Певица Лена Василек продолжает творческую деятельность. Где она выступит в ближайшее время, что известно о личной жизни артистки?

Чем известна Василек

Елена Василек (Верховская) родилась 29 марта 1970 года в Москве. Когда она училась в четвертом классе, то ее приняли в Большой детский хор. Вскоре девочку сделали солисткой коллектива, и она продолжала петь вплоть до окончания школы.

После получения аттестата Верховская стала студенткой музыкального института им. Ипполитова-Иванова.

В студенческие годы Василек встретила начинающего баяниста Валерия Семина. Спустя время влюбленные узаконили отношения, а позже создали группу «Белый день», которая прославилась на всю страну.

Когда в родной стране стало сложно с заработками, то пара уехала строить карьеру за границу. Во время гастролей по Италии коллектив позвали на музыкальный конкурс, где они заняли первое место. Тогда профессиональные продюсеры предложили им контракт. Группа согласилась и с того времени объездила с концертами весь мир.

Спустя время Василек начала также строить сольную карьеру. В 2011 году она записала свой первый альбом «Деревенька».

Что известно о личной жизни Василек

Долгое время Лена Василек жила в браке с Валерием Семиным. У супругов есть сын Иван.

«Ваня не поет. Но зато прекрасно читает стихи. Он с детства участвует во всех конкурсах чтецов, и там, где есть Ваня, остальным нечего делать — он всегда занимает первые места. Вообще сын хотел стать актером, но мы решили, что для начала нужно получить какое-то серьезное образование, тем более что он обладает феноменальной памятью: ему с легкостью даются языки — сын в совершенстве владеет английским и итальянским. Плюс у него отлично поставленная речь. Ваня учился на факультете международных отношений в Российском гуманитарном университете. В идеале мне хотелось бы видеть его журналистом-международником или дипломатом», — говорила Василек.

В 2012 году пара развелась. Семин называл причиной сложный характер жены, а Василек говорила об изменах супруга. На протяжении нескольких лет музыканты решали имущественные вопросы через суд. В 2016 году Семин отсудил у бывшей жены право на бренд «Белый день».

Чем сейчас занимается Василек

Лена Василек продолжает творческую деятельность.

В 2023 году она впервые за долгое время встретилась с бывшим мужем Валерием Семиным в рамках программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» В студии музыканты вместе исполнили композицию «Галина».

В ближайшее время Василек даст концерты в Уфе (13 марта), Калуге (23 марта), Рязани (29 марта), Самаре (18 апреля), Бузулуке (19 апреля), Оренбурге (21 апреля) и Кирове (12 октября).

«Была у меня когда-то такая мысль — вот выйду на пенсию, уеду в Италию и буду там жить на берегу моря. Вообще итальянцы очень похожи на нас — такие же темпераментные, любят веселиться и не любят работать. Мы очень схожи по душевной организации, наверное, поэтому русских так любят в Италии. Но с возрастом эти мечты развеялись, наши края греют меня больше. А вдруг границы закроют, и я не смогу в Воронеж ездить? Поэтому море морем, но нас и здесь неплохо кормят», — рассказывала артистка.

Читайте также:

Что известно о возвращении Лолиты на ТВ после «голой» вечеринки

Певица Алиса Мон: как сейчас живет, шоу «Маска», почему делала аборты

Украина, группа «Мираж», концерт в Крыму: как живет певица Татьяна Овсиенко