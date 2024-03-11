Украина, группа «Мираж», концерт в Крыму: как живет певица Татьяна Овсиенко

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Певица Татьяна Овсиенко

Татьяна Овсиенко — российская эстрадная певица, заслуженная артистка России, одна из исполнительниц группы «Мираж». Как она сейчас живет, чем занимается, какие новости о ней выходили?

Чем известна Овсиенко

Татьяна Овсиенко родилась 22 октября в 1966 года в Киеве. С детства занималась в детском ансамбле «Солнышко». После школы поступила в техникум гостиничного хозяйства в Киеве, который окончила по специальности «администратор». После получения диплома в 1987 году пошла работать администратором в гостиницу «Братислава». Там она познакомилась с солисткой музыкальной группы «Мираж» Натальей Ветлицкой и стала работать костюмером в музыкальном коллективе.

Овсиенко признавалась, что солисткой группы стала случайно, подменив покинувшую «Мираж» Ветлицкую. Однако вскоре она решила заниматься сольной карьерой. Пик популярности Овсиенко пришелся на 90-е годы. Тогда хитами одна за другой становились ее песни «Капитан», «Надо влюбиться», «Школьная пора», «Кольцо», «Женское счастье».

В 1991 году Овсиенко покинула коллектив из-за разногласий с продюсерами.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Валентина Легкоступова, Владимир Березин и Татьяна Овсиенко

«31 декабря 1990 года я прилетаю к родителям в Киев отмечать Новый год. Сидим за столом, смотрим „Голубой огонек“. Объявляют группу „Мираж“ и песню „Музыка нас связала“. Я не понимаю, как такое может быть: в записи я участия не принимала. И вижу на сцене незнакомую мне брюнеточку... Без меня меня женили! Выходит, втихаря нашли мне замену. Через день — звонок от моих работодателей: „Таня, концепция меняется, у „Миража“ снова будут две солистки. Ты и новенькая, Катя Болдышева“. Это меня не устраивало, и я объявила об уходе из группы», — признавалась она в одном из интервью.

После ухода из группы она начала сольную карьеру. Ее главными хитами были композиции «Капитан», «Надо влюбиться», «Школьная пора», «Кольцо» и «Женское счастье». В конце 1990-х годов певица поехала в гастрольное турне по Германии, Израилю и США с концертными программами для русскоязычных жителей. После этого Овсиенко взяла небольшой перерыв в карьере.

Что известно о личной жизни Овсиенко

В 1993 году Татьяна Овсиенко вышла замуж за продюсера Владимира Дубовицкого, с которым познакомилась в гостинице «Братислава». Ранее он был женат на певице Ирине Аллегровой. В браке с Овсиенко они усыновили мальчика Игоря с пороком сердца. В 2007 году пара рассталась.

Сын Игорь переехал в США, где женился на бразильянке по имени Заия. В 2015 году у пары родился сын Алекс.

После развода артистка уехала в Крым, где познакомилась с бизнесменом Александром Меркуловым. В 2011 году мужчина стал фигурантом уголовного дела о покушении на крупного бизнесмена, совладельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Сергея Васильева. Он три года провел в тюрьме, но был оправдан. Через два года его вновь арестовали, окончательно он вышел на свободу в мае 2017 года и сделал Овсиенко предложение.

Почему артистку не пускали на похороны отца в Киев

По информации СМИ, у Овсиенко в Киеве сейчас живут ее мама и сестра с со своей семьей.

«Киев до сих пор снится. Он даже пахнет по-особенному. Запах семьи, запах тепла», — говорила артистка в одном из интервью.

Отец певицы умер в апреле 2018 года. В беседе с Teleprogramma.pro она рассказала, как ее не хотели пускать в Киев, когда она прилетела на похороны.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Певица Татьяна Овсиенко

«Тяжело мне это давалось. Инфаркт, но меня, конечно, не пустили. Когда остановилось у папы сердечко, я была уже почти в Киеве. Они ждали часов пять или шесть, требовали справку о смерти, но это было невозможно. Мы уговорили доктора, который зафиксировал время и дату остановки сердца. Он прислал справку на границу, и меня пустили», — призналась Овсиенко.

По ее словам, проблемы на границе тогда возникли из-за того, что она выступала с концертами в Крыму.

Чем сейчас занимается

Артистка на некоторое время прерывала свою карьеру, но сейчас вновь начала гастролировать по стране. 17 марта в Центральном концертном зале Краснодара состоится выступление певца Шуры и Овсиенко.

18 марта Шура и Татьяна Овсиенко появятся на сцене театра драмы имени Горького в Ростове-на-Дону.

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