Что известно о смерти 22-летней артистки Влады Морозовой в цирке Запашного

Фото: Социальные сети

Влада Морозова

Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный вчера, 10 марта, объявил минуту молчания в память об эквилибристке Владе Морозовой. Какие последние новости известны о трагедии сегодня?

Что произошло с Владой Морозовой

Вечером 9 марта Telegram-канал «112» сообщил, что в Москве скончалась эквилибристка Влада Морозова. По информации канала, трагедия якобы произошла перед выступлением, но Эдгард Запашный опроверг данную информацию. По его словам, девушка вышла на сцену, выполнила трюк и только потом, уйдя за кулисы, потеряла сознание.

«Сравните время публикации и утверждение, что она умерла до начала в 17:00 спектакля! Владу из цирка увезли в 20:37, и она еще была жива», — написал он.

Также Запашный отметил, что медики скорой пытались на месте оказать помощь артистке, но приняли решение увезти ее в Городскую клиническую больницу № 1 им. Н. И. Пирогова. Дрессировщик добавил, что врачи пытались реанимировать девушку свыше трех часов.

Запашный вчера, 10 марта, в ходе выступления обратился к зрителям в зале и рассказал о смерти Морозовой, а также объявил минуту молчания.

«Хотелось бы признаться, что сегодня нам представление далось очень тяжело. Мы в буквальном смысле слова держались, и спасибо вам большое за такую поддержку. Наверное, многие из вас слышали, что вчера в нашей цирковой семье произошло горе. Мы вчера потеряли молодую, хорошую артистку Владу Морозову. Сегодняшнее представление мы хотим посвятить ей, и поддержите нас, пожалуйста. Объявляю минуту молчания», — сказал Запашный, обращаясь к залу.

Фото: Социальные сети Влада Морозова

Также в своем Telegram-канале он написал, что во время выступления «каждый артист выходил на манеж с мыслями о погибшей девушке и с частичкой Морозовой в своем сердце».

«Покойся с миром, Влада. Коллега, артистка, девушка, сестра, дочь, трудяжка, красавица... Пусть твоя душа бежит дальше по радуге. Ты жила цирком, любила работу и закончила свою жизнь в нем», — отметил Запашный.

Что известно о возможной причине смерти артистки

Мать Влады Морозовой рассказала, что ее дочь могла умереть из-за нагрузки на сердце, потому что она была трудоголиком.

«Она была трудоголиком, это ее и сгубило. За несколько дней до выступления я с ней разговаривала, и она сказала: „Мама, я очень сильно устала“. У нее была большая нагрузка, она отдавала работе очень много сил. И сердце ее не выдержало», — уверена она.

Также мать артистки рассказала, что девушка в январе проходила медкомиссию, со здоровьем у нее было все в порядке.

«Она хорошо питалась, была жизнерадостной и не смогла бы себя сгубить этим. Я говорю это не как мать, я была ей не только матерью, но и подругой. Она все мне рассказывала. Она мечтала о работе, хотела участвовать во многих проектах, поехать на гастроли в Луганск. В январе она проходила медкомиссию, и если бы там нашли какие-то проблемы со здоровьем, то ее бы не пустили. Да и за пять минут до выступления веселилась, шутила со своим женихом Витей. Ее смерть была внезапной», — сообщила женщина.

Предварительная причина смерти девушки — гипогликемия, пишут СМИ. Это состояние организма, при котором в крови снижен уровень сахара. Эквилибристка весила около 40 килограммов и принимала лекарства, помогающие худеть, сообщил «112». Официального подтверждения этой информации не было.

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