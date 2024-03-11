Турнир «Русский вызов» на Первом канале: последние новости 11 марта

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Елизавета Туктамышева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Санкт-Петербурге

Фигурист Даниил Самсонов заявил, что его расстроило несоблюдение регламента на турнире шоу-программ «Русский вызов». Какие последние новости известны сегодня об этом проекте, почему освистали Сергея Безрукова?

Что рассказал Самсонов о «Русском вызове»

По словам фигуриста Даниила Самсонова, после объявления результатов турнира он был недоволен тем, что не получил никакой награды, хотя некоторым спортсменам вручили сразу несколько призов.

«Я рад, что я представил программу зрителям, хоть я и не получил никаких призов, из-за этого я расстроился процентов на 15 из тех 30 недовольства, остальные 15 процентов — остались плохие впечатления от того, что не был соблюден регламент, кому-то давали призы за что захотели, кому-то несколько призов отдавали. Но, несмотря на это, я тронул много зрителей, я рад, что мне удалось растрогать жюри, рад, что такие члены жюри собрались на турнире, приятно было получить хорошие слова от Аиды Гарифуллиной», — сказал он ТАСС.

Также Самсонов отметил, что был рад попасть на турнир в Санкт-Петербурге и выйти на лед вместе с Алексеем Ягудиным, Елизаветой Туктамышевой и другими участниками.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Даниил Самсонов выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Санкт-Петербурге

«Я очень рад, что попал на турнир, спасибо Первому каналу и Федерации фигурного катания России, очень приятно кататься на одном льду с такими легендами, например, как Алексей Ягудин, Миша Коляда, Лиза Туктамышева, и вообще со всеми участниками, с моими друзьями, с кем я всегда соревнуюсь, тот же Андрей Мозалев», — рассказал спортсмен.

Чем была недовольна Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале обратилась с претензиями к Первому каналу на фоне того, что редакторы решили вырезать из эфира выступление некоторых фигуристов на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Софью Муравьеву, вице-чемпионку России и двукратную чемпионку России по прыжкам, вырезали из эфира Первого канала турнира фигуристов „Русский вызов“, показав только в интернете. <...> Сам факт вырезания без предупреждения фигуристки, которая единственная из девочек топ-3 призеров чемпионата России действующих, просто вопиющий», — написала Рудковская.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Софья Муравьева выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Санкт-Петербурге

Она пояснила, что потребовала у Первого канала принять меры по этому вопросу, и назвала действия редакторов «безобразием и унижением».

«Также, по моим данным, по телевизору не показали выступления [Макара] Игнатова, [Василисы] Кагановской / [Максима] Некрасова, [Елизаветы] Худайбердиевой / [Егора] Базина, [Андрея] Мозалева. <...> Вы считаете это порядочным?» — написала продюсер.

За что освистали Сергея Безрукова

Народный артист России Сергей Безруков входит в состав жюри соревнования «Русский вызов». Актер раскритиковал выступление бывшего чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Алиева и заявил, что спортсмен изображал «алкоголика».

«Дима, дорогой, мы с тобой знакомы. В прошлый раз ты выбрал песню на стихи Есенина. Ты потрясающий мастер, то, что ты творишь на льду... ты большой мастер. А теперь — получи: у тебя был образ алкоголика, а здесь песня-протест. При всем катании на льду драматизма мне не хватило. А он в тебе есть», — заявил Безруков.

После его слов зрители выразили недовольство и даже в какой-то момент заглушили речь артиста свистом.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Дмитрий Алиев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Санкт-Петербурге

Почему Авербух отказался ставить номер Туктамышевой

Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал в интервью РИА Новости, что отказался ставить номер чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой для соревнований «Русский вызов».

«Она прекрасно выступила. Раскрою маленький секрет: Туктамышева обращалась ко мне с просьбой о постановке номера для „Русского вызова“. Мы с ней давно сотрудничаем, но в этот раз уже начал работу с Ягудиным. Номера очень похожи, но Елизавета каталась под голос великой Алисы Фрейндлих, а мы работали в другом направлении», — объяснил он.

Напомним, что турнир «Русский вызов» проходил в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» 9 марта. Темой выступлений было выбрано историческое и культурное наследие России. Победителем турнира стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Второе место заняла чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Третье место разделили Мария Петрова / Алексей Тихонов, Оксана Домнина / Максим Шабалин и Ксения Синицына.

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